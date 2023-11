Umělá inteligence připraví smlouvy za pár minut, zpracovává i kotlíkové dotace

„Zpracováváme pomocí ní a robota žádosti o kotlíkové dotace, a to automaticky bez toho, že by do činnosti museli zasahovat úředníci,“ potvrzuje MF DNES náměstek středočeské hejtmanky za oblast financí Michael Kašpar (STAN).

„Současně v tuto chvíli jako první krajský úřad v České republice máme zavedenou i směrnici o používání umělé inteligence,“ říká Kašpar. Zdůraznil přitom, že nejde jen o směrnici napsanou naoko nebo prostě k ničemu, ale že zcela konkrétně ošetřuje možnosti činností AI třeba právě v administraci kotlíkových dotací.

Převzala monotónní práci

„Žadatelé nám v programu vyplní své osobní a bankovní údaje tak, aby mohli získat peníze v rámci kotlíkových dotací. Pokud jim zastupitelstvo Středočeského kraje žádost schválí a mají vše v pořádku, tak začíná takzvaný proces administrace smlouvy se žadateli,“ popisuje Jaroslav Cingr, vedoucí Odboru řízení dotačních projektů Středočeského kraje.

Právě v tu chvíli v minulosti musela pravidelně nastoupit lidská síla a zahájit nekonečnou, nepříjemnou a fádní práci – pro každého žadatele zvlášť připravit vlastní smlouvu podle jeho žádosti, s jeho osobními a bankovními údaji, provést finanční kontrolu a další kontroly, které má hejtmanství interně nastavené tak, aby vše bylo v pořádku a nemohlo dojít k omylu – aby peníze nebyly vyplaceny někomu jinému, kdo na ně nemá nárok.

„Tento proces, když se dělal ručně, byl poměrně zdlouhavý a navíc docházelo k chybám, protože údaje bylo třeba přepsat ručně z našeho systému do smluv vedených ve Wordu, které jsme pak tiskli a zasílali občanům,“ upřesňuje Cingr.

Nyní stačí zadat identifikační číslo konkrétního žadatele AI, respektive robotovi, který funguje v podstatě jako člověk. „Na rozdíl od člověka ale práci udělá přes noc, udělá to rychle a udělá toho hodně,“ vyzdvihuje vedoucí odboru.

Chyby dělá výjimečně, koketují s ní i úřady

Stovky smluv připraví během pár desítek minut, zatímco lidé by na tom pracovali několik dnů i týdnů. Díky tomu se žadatelé o peníze na výměnu kotlů dočkají rychleji než v minulosti. Navíc se snižuje chybovost při vytváření smluv, kterou při monotónní práci mohli úředníci snadno udělat. AI sice také není bezchybná, zpočátku tak byla pod větší kontrolou, po vyladění programu ale dělá chyby jen výjimečně. Problém nastane, když třeba najde chybu na straně žadatele nebo nedokáže některý údaj ověřit. V takovém případě na to upozorní a úředníci smlouvu ručně napraví.

Jaroslav Cingr přitom upozorňuje, že umělá inteligence nikoho nepřipravila o práci. „Naopak jsme tím získali větší efektivitu a lidi mohli převést na jinou agendu, více se mohou věnovat jednání se žadateli. Kromě toho jsme na přibývající agendu nemuseli přijímat nové zaměstnance,“ dodává.

Podobné systémy jako první začaly zavádět velké soukromé firmy, třeba ve Škodě Auto už před třemi roky testovali systém, kdy umělá inteligence navrhovala dokonalé rozložení a umístění materiálu do přepravních kontejnerů tak, aby se ho tam vešlo co nejvíce. Novince teď na chuť přicházejí i úřady, koketují s ní některé městské radnice.

„Umělou inteligenci zatím testujeme při tvorbě neúředních výstupů určených veřejnosti, a to primárně na sociální sítě,“ říká například mluvčí Městského úřadu Benešov Tereza Lípová. Možnosti využití zkoumají také v Mladé Boleslavi, Kladně či Mělníku.