Druhá vlna covidu zasáhla znovu pronájmy. Z Airbnb zmizela už polovina bytů

Část majitelů bytů pronajímaných turistům přes platformy typu Airbnb své podnikání vzdala už během jarní vlny koronaviru. Další část však vyčkávala a přes slabou letní sezonu očekávala příjezd turistů na vánoční svátky. S příchodem druhé vlny pandemie se však vidina návratu poptávky rozplynula úplně.

Podle odhadů se proto k dlouhodobým pronájmům přesunula už celá polovina bytů na Airbnb. V přehledech realitních serverů během podzimní vlny pandemie přibyly desítky nových nabídek výhodných pronájmů v širším centru města, což proměnilo i styl, jakým se byty k pronájmu nabízejí.

S přílivem původně krátkodobě pronajímaných bytů se někteří inzerenti snaží zdůrazňovat, že v jejich bytě před krizí žádní turisté nepobývali. „Nejedná se o byt po Airbnb,“ hlásá například inzerát na serveru Reality.iDNES.cz, který nabízí pětatřicetimetrový byt v Ječné ulici v centru města za necelých třináct tisíc měsíčně.



Podle údajů společnosti GarantovanyNajem. cz se na trh s dlouhodobými pronájmy přesunula již téměř polovina bytů pronajímaných původně krátkodobě pro turisty. „Prvních zhruba deset procent majitelů těchto bytů se takto zachovalo již na přelomu března a dubna, tedy na samém začátku pandemie,“ uvádí Viktor Mejzlík, ředitel společnosti GarantovanyNajem.cz.

Dalších zhruba až pětatřicet procent nemovitostí z krátkodobých pronájmů změnilo své zaměření na dlouhodobé s koncem léta a s příchodem druhé vlny pandemie.



„Velká část majitelů investičních bytů přes léto vyčkávala a věřila, že se koncem roku bude situace alespoň blížit běžnému stavu. Právě z jejich řad evidujeme mnoho našich nových klientů, podle kterých se v příštích letech nevyplatí spoléhat na krátkodobý pronájem. Své byty proto raději pronajímají s jistotou na delší dobu dopředu,“ vysvětluje Mejzlík.

Tyto závěry potvrzuje také Matěj Koutný, předseda České asociace poskytovatelů ubytování v soukromí (ČAPUS). Podle něj z nabídky krátkodobých pronájmů zmizely především byty pronajímané turistům celoročně. Jejich počet ke konci října 2020 meziročně klesl ze zhruba 6 100 na 1 900, což je pokles dokonce na 30 procent z původního objemu. „Nabídky spadající do kategorie sdíleného ubytování však zůstaly téměř beze změny na úrovni 6 700 aktivních nabídek,“ dodává Koutný.

Tuto druhou kategorii nabídek tvoří byty, které jejich majitelé pronajmou párkrát v roce, když například odjedou z Prahy, nebo ve kterých nabízejí jen sdílený pokoj. „Zdá se tedy, že vymizela především profesionální část trhu. Očekáváme, že majitelé nějaký výnos z bytů mít chtějí, takže je pravděpodobné, že se velká část z nich přesunula právě na trh s dlouhodobými pronájmy,“ vysvětluje Koutný.

Zároveň se podle něj zatím nedá zmapovat, jak se současná situace promítla do průměrných cen v bytech zapojených do platforem typu Airbnb.



„Budeme si na to muset počkat na konec roku, ale odhaduji, že pokles cen bude značný,“ dodává. Situace pronajímatelů se však bude odvíjet i od toho, které regulace krátkodobých pronájmů se hlavnímu městu podaří prosadit v Poslanecké sněmovně. Vedení města už odeslalo do Sněmovny například návrh novely živnostenského zákona, která by umožnila regulaci krátkodobého ubytování samotnými obcemi. Prosazuje také novelu občanského zákoníku, která by umožnila společenstvím vlastníků jednotek (SVJ) ve stanovách omezit či zakázat členům, aby byty využívali ke krátkodobým pronájmům.

Nájmy klesají, ale ceny bytů ne

Přesun bytů z Airbnb do klasických pronájmů je zároveň jedním z faktorů, který v letošním roce snižuje v hlavním městě průměrnou cenu nájmu za metr čtvereční. Ta se dostala na úroveň o 11,3 % nižší než v listopadu loňského roku, jak vyplývá ze statistik portálu Realitymix.cz. Za tímto trendem však nestojí jen šíření koronaviru a úbytek turistů, průměrné ceny pražských nájmů pozvolna klesají od roku 2018.

Nájemné v metropoli se nyní podle analýzy, kterou zpracovala společnost Deloitte pro magistrát, pohybuje okolo tří set korun za metr čtvereční. „Útlum turismu ovlivnil především ceny nájmů v centru. Chybí také tisíce vysokoškoláků, kteří zůstali ve svých bydlištích na distanční výuce a hledali by jinak na konci léta bydlení v Praze,“ doplňuje náměstek primátora pro územní rozvoj Petr Hlaváček (Spojené síly pro Prahu / TOP 09).