Ve Sněmovně teď čeká poslance návrh změny živnostenského zákona a třetí čtení vládní novely o cestovním ruchu, jež se problematikou zabývají.

„Je to hezká iniciativa, ale na garančním výboru se souhlasem ministra Kulhánka (Petr Kulhánek – ministr pro místní rozvoj za STAN – pozn. red.) byl přijat pozměňovací návrh, kterým se vypouští možnost vyhlášky. Pokud by byl přijat tak, jak se to zatím rýsuje, tak to znamená, že se znemožní Praze do budoucna problém řešit,“ uvedla pražská zastupitelka a senátorka Hana Kordová Marvanová (nez.). Zastupitelé proto poslance zároveň žádají, aby pozměňovací návrhy výboru nepodpořili.

Část poslanců včetně Patrika Nachera (ANO) nebo Michala Zuny (TOP 09) se shoduje, že je oprávnění obcí regulovat krátkodobé ubytování zásadní pro pomoc místům, která trpí náporem turistů. Přitom se to týká nejen Prahy, ale i Špindlerova Mlýna nebo Českého Krumlova.

Airbnb způsobuje dražší nájmy

Server Inside Airbnb registroval k nedělnímu dni v metropoli 10 108 nabídek k ubytování. Podle údajů jedné společnosti, která sdílené ubytování provozuje, se však v Praze k těmto účelům používá až 40 tisíc bytů.

„Boom“ krátkodobých ubytovacích zařízení zintenzivňuje turistický ruch v již i tak přetížených centrech, což ztěžuje život místním obyvatelům. Ti si pak stěžují například na zvýšený hluk, rušení nočního klidu, narušování soukromí či nepořádek.

Statistiky Airbnb 2024/25 ● Přes 9 tisíc bytů se nabízelo na platformě Airbnb v létě 2024. Počátkem letošního roku jich už bylo registrováno přes 10 tisíc. ● 56 % všech nabídek mělo adresu na území městských částí Praha 1 a Praha 2. ● Jen 20 % hostitelů pronajímá pouze jeden byt. Airbnb se tak soustředí do rukou stále menšího počtu hostitelů. ● Pět a více bytů najednou nabízí skupina hostitelů, která pronajímá přes polovinu Airbnb v Praze. ● 62 942 korun činí odhadované měsíční výnosy bytů v krátkodobých pronájmech. Zdroj: IPR, Trigema, AirDna

„Žijeme s rodinou ve dvorním traktu, kde jsou tři domy a dva z nich jsou plné nárazově pronajímaných bytů. Stává se tak, že tu v létě máme množství hostů bez hotelových pravidel a norem,“ popsala zastupitelka Prahy 1 Bronislava Sitár Baboráková, která zároveň předsedá Výboru proti vylidňování centra.

Vliv Airbnb a podobných poskytovatelů negativně dopadá právě i na tradiční ubytovací služby. Provozovatelé hotelů a penzionů tak často musejí snižovat ceny, aby mohli konkurovat. „Hotely a penziony musí splnit desítky různých podmínek a někdo, kdo se chová stejně, tak ne,“ vysvětlil Nacher, který o změnu zákona usiluje několik let.

Negativně to pak působí také na trh s bydlením, zejména na ceny a nabídky pronájmů. Ty krátkodobé jsou totiž často výnosnější než dlouhodobé, jejichž počet se snižuje. Pro porovnání – průměrný měsíční nájem představuje 31,5 tisíc korun, zatímco odhadované měsíční výnosy bytů v krátkodobých pronájmech činí 62 942 korun.

Omezený počet běžných nájemních bytů se celkově odráží ve zvýšení cenové hladiny nájemného. Navzdory ideálu o rozptýlení turistů mimo centra se většina Airbnb pronájmů stále soustřeďuje v turisticky atraktivních centrálních částech měst. Extrémním důsledkem tak může být vytlačování místních obyvatel na okraje měst.

Centrum Prahy skanzenem

Data z loňského července ukazují, že se asi 56 procent všech nabídek Airbnb v hlavním městě koncentrovalo v první a druhé městské části. Praha 2 oproti minulým letům však hlásí zlepšení. „Počet bytů nabízených ke krátkodobému ubytování na území Prahy 2 je oproti předcovidovému období zhruba poloviční a tvoří méně než tři procenta bytového fondu na Vinohradech. Podnikání v oblasti krátkodobých pronájmů se v Praze 2 již prostě nevyplácí,“ objasnila místostarostka Lucie Pechová (ODS).

Naopak s problémem se stále potýká Praha 1, kde podle zastupitelky Baborákové krátkodobá ubytování zásadně mění charakter centra města. „Z bytových domů, které mají sloužit k běžnému, trvalému bydlení, se stávají de facto ubytovací zařízení, bez recepce, bez hygienických a bezpečnostních standardů, jaké splňují třeba hotely,“ říká.

I proto podle ní dochází k vylidňování centra. „Pokud se něco neudělá, z Prahy 1 se stane skanzen,“ tvrdí Baboráková.

Podle jejích slov by bylo řešením zvýšení pravomocí obcí. „Pokud obce dostanou možnost krátkodobá ubytování regulovat, bude to úleva nejen pro trvale žijící, ale i pro radnice, které dnes nemají téměř žádné nástroje, jak situaci ovlivnit. Klíčové nyní bude, v jaké podobě projde navrhovaná legislativa,“ doplnila Baboráková.