Langoš v Praze i za 280. Trhovci stejnými rukavicemi sahají na jídlo, peníze a smrkají

  7:16,  aktualizováno  7:16
Adventní trhy v metropoli už několik dní lákají na vánoční atmosféru, kterou sem nasát přicházejí nejen Pražané, ale i turisté z celého světa. Olíznuté prsty od kečupu z langoše a peníze podané prodejci z ruky do ruky za párek v rohlíku však letos provází rozpaky hygieniků. Oproti minulým ročníkům se totiž letošní trhy konají v době, kdy v Praze bují epidemie žloutenky, kterou se stále nedaří vymýtit, ba naopak nakažených stále přibývá.

V pondělí hygienici oznámili 28procentní nárůst nových případů oproti předchozímu týdnu. Redakce iDNES.cz zmapovala hygienické podmínky na šesti adventních trzích, všímala si ale také atmosféry, sortimentu a cen.

Vánoční trhy na Václavském náměstí (29. listopadu 2025)
Vánoční trhy na Václavském náměstí (29. listopadu 2025)
Vánoční trhy na Václavském náměstí (29. listopadu 2025)
Vánoční trhy na Václavském náměstí (29. listopadu 2025)
Vánoční trhy na Václavském náměstí (29. listopadu 2025)
45 fotografií

Trhy před OC Palladium vítají první návštěvníky v 10 hodin dopoledne. „Počkejte, až všechno vybalím, pak tu zapálím františky, tak ucítíte vůni Vánoc, možná,“ sděluje prodejce zvědavým přihlížejícím. Františka prodá za 10 korun.

U vedlejšího stánku se už grilují párky. Obsluha má rukavice, ale na všechno. Sahá jimi na rohlík a také přijímá hotovost od cizince. „Jak se řekne 250 anglicky?“ zjišťuje u kolegyně. Ta napoví, že „tů handrid fifty“, což prodavačka zopakuje. Ke klobáse za 180 si muž odnáší také colu za 70.

Vánoční trhy 2025: města lákají na koncerty, ruská kola i unikátní prohlídky

Pokud by zákazník chtěl „špinavé jídlo“ jíst aspoň čistýma rukama, může si je vydezinfikovat z dávkovače přibitého na boční stěně skoro každého stánku. Dvě deci svařeného vína tady zahřejí za 90 korun, medovina za 130, punč za 100.

„Kelímkům věřím“

Jen přes tramvajové koleje směrem k Senovážné ulici je rozložený druhý trh. Tady vyhrávají koledy a atmosféra je vánočnější. Je tu také levněji. Dvě deci vánočního punče stojí 80 korun a deci medoviny 60. Klobása v housce ale stojí rovněž 180 a trhovci také nosí tytéž rukavice na každou svou činnost.

Člověk tu může zakoupit originální chlupaté kulichy ve tvaru zvířecí hlavy i s rohy nebo ušima za 1 200 korun. Lidé si je z legrace zkoušejí a fotí se v nich. Opodál prodávají bio sušenou čočku v sáčku a plno dalších nevánočních věcí. Ryze vánoční nabídku mají asi tři čtvrtiny stánků. Fungují tady vratné kelímky na padesátikorunovou zálohu.

„Já těm kelímkům klidně věřím, a i kdyby je nemyli důkladně, jsem proti žloutence očkovaná,“ odpovídá redaktorce jedna z návštěvnic. Začíná pršet, ale lidé zůstávají.

Trhy na náměstí Jiřího z Poděbrad čítají pouhých šest stánků, z nichž v provozu jsou čtyři. Podle prodejkyně svařáku za 85 korun, což je zatím nejnižší cena, se ale vyplatí mít otevřeno.

V centru Prahy začaly vánoční trhy. O polovinu levnější jak u nás, líbí se Norům

Náměstí Míru. Je půl dvanácté, už neprší a vyhrávají vánoční písně, byť u každého stánku jiná. Je tu také nejvíc těch s nevánočním sortimentem. Kočky na peněženkách, autorské šperky, proutěné košíky.

Občerstvení obdobné jako jinde. Bramborák stojí 90 korun a velká vánoční klobása opět servírovaná nehygienicky stojí 115. Dezinfekce pro zákazníky je, stejně jako všude, k dispozici u hořčice a ubrousků.

Dvojku svařeného vína tu nabízejí za 80 korun, deci medoviny za 60, stejně jako punč. Přichází muž s bednami čistých vratných kelímků, aby je vyměnil za ty použité. „Je tu 80 stánků a spotřeba je většinou jedna bedna na stánek, což je 200 kelímků na stánek,“ počítá muž s tím, že je to docela dost.

Vadí vám, když se stánkaři dotýkají jídla i peněz, aniž by si mezitím umyli ruce?

celkem hlasů: 46

Prodejkyně horkých nápojů si čistotu vrácených kelímků chválí, ukazuje redaktorce, jak jsou důkladně umyté i suché. Krouží při tom prstem po vnitřním okraji nádoby.

Trhy na Václavském náměstí jsou druhé největší v Praze. Čtvrtinka plzně tu stojí 80 korun, dvojka svařáku stovku, deci medoviny 80, langoš 180 a bramborák podle hmotnosti, 80 za sto gramů.

Rukavice i tady mají všichni prodejci a všichni v nich dělají vše. I smrkají. Dezinfekce je ale opět všudypřítomná, jen někde nefunguje pumpička.

Nejdražší langoš

Staroměstské náměstí, největší pražské trhy a nejvíc lidí. Atmosféra je uvolněná a ceny nejvyšší. Langoš tady stojí až 280 korun. Hygiena stejná jako jinde.

„Pokud by si prodejci na trzích mezi přípravou jídla a převzetím peněz pečlivě umyli ruce, bylo by to nejlepší. Nebo kdyby měli rukavice jen na přípravu a manipulaci s jídlem a pak je sundali,“ okomentovala hygienické návyky stánkařů s občerstvením mluvčí pražské hygieny Petra Batók. Podle ní se takto dá šířit žloutenka A.

„Přenáší se kontaktem s kontaminovaným povrchem, kterým mohou být teoreticky i hotové peníze,“ uzavřela.

25. listopadu 2025
Autor:
Vstoupit do diskuse