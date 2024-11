Přibrzdil, ale chlapec po střetu zemřel. Motorkáře soud opět zprostil obžaloby

„Jedná se o lidskou tragédii, která zasáhla pozůstalé i obžalovaného. Ten u soudu vyjadřoval upřímnou lítost, zasáhlo ho to. Bude ho to provázet do konce života. Hledání viníka za každou cenu, ačkoliv se jedná o zbytečnou smrt, není na místě,“ odůvodnil zprošťující verdikt soudce Petr Sperk.

Sám si místo, kde se neštěstí stalo, projel autem i na motorce a to ve stejném měsíci, kdy k tragédii v roce 2022 došlo. Podle něj je místo nepřehledné a k přecházení není vůbec vhodné. Navíc tam končí les a začíná volný prostor a je tam stín. Dítě bylo proto velice špatně vidět.

Dnešní rozsudek není pravomocný, státní zástupkyně se proti němu ihned odvolala. Motorkáři navrhovala podmíněný trest na 9 měsíců se zkušební dobou na dva roky a dvouletý zákaz řízení. Podle ní nebyl čtyřiatřicetiletý motorkář náležitě opatrný a mohl na situaci s dostatečným předstihem zareagoval tak, aby kolizi zabránil.

„Rozsudek je v rozporu s tím, co bylo zjištěno na základě provedeného dokazování, i s tím, co dnes řekl znalec,“ vysvětlila státní zástupkyně Petra Švecová.

Krajský soud v Plzni letos v únoru zrušil rozsudek, který motorkáře zprošťoval z usmrcení z nedbalosti a případ vrátil k novému projednání zpět okresnímu soudu do Klatov. Podle něj byl rozsudek předčasný a požadoval doplnit dokazování vyšetřovacím pokusem.

Podle vyšetřovacího pokusu měl motorkář pět vteřin na to, aby se rozmyslel, jak na situaci zareagovat. Pokud by začal brzdit hned, jakmile zahlédl skupinku, mohl tragédii zabránit. Stejně tak by stihl zabrzdit včas, kdyby jel dvojnásobně vyšší rychlostí.

„Je nutné ale podotknout, že ve vyšetřovacím pokusu se už pracovalo se situací, kdy se ví, co se stalo, kolik tam bylo lidí a tak dále. Tato fakta pak mohou následně ovlivnit závěr posudku,“ upozornil soudce. Konstatoval, že dnes už je jasné, že motorkář situaci vyhodnotil špatně. „Ale je otázkou, zda to po obžalovaném spravedlivě požadovat. Pokud by zastavil, k tragédii by nedošlo. Ale je také pravdou, že pokud dospělá osoba, která děti doprovázela, motorku slyšela, neměla děti pouštět na silnici,“ doplnil Petr Sperk.

Musel se rychle rozhodnout, co udělá

Obžalovaný motorkář se dnes omluvil z jednání. „Klient bude z výsledku dnešního jednání spokojený. Z toho, co se stalo, je zdrcen. Vinu na své straně úplně nespatřuje. Ale bude s tím žít po zbytek života,“ vyjádřil se ke zprošťujícímu rozsudku advokát.

Tragická nehoda se stala u obce Čachrov předloni 12. června odpoledne. Seniorka přecházela spolu s devítiletým vnukem a dalšími třemi nezletilými chlapci ve věku od 8 do 13 let silnici.

V tu chvíli se na horizontu objevil motorkář. Viděl, že silnici zleva doprava přechází skupinka dětí se ženou táhnoucí vozík. Pustil plyn a začal přibržďovat. Když jej skupinka uviděla, snažili se všichni vozovku přeběhnout. Motorkář na ně zareagoval tím, že se je pokusil objet v protisměru. Jenže chlapec, který přecházel jako poslední, se lekl a zůstal stát přímo v dráze motocyklu. Zemřel na místě.

I když žádné dopravní předpisy motorkář neporušil a chlapec se zastavil na vzdálenost, kdy už nemohl tragickému střetu zabránit, měl podle vyšetřovatelů dávat větší pozor. Školáka srazil v rychlosti přibližně 77 kilometrů v hodině. Znalecký posudek uvádí, že pokud by zpomalil na 40 kilometrů za hodinu, mohl se mu bezpečně vyhnout.

„V okamžiku, kdy jsem skupinku chodců zaregistroval, se pohybovali uprostřed silnice na dělicí čáře. Začal jsem přibržďovat, aby stihli přejít. V protisměru nic nejelo, tak nebyl důvod, abych dupnul na brzdu. Kdybych začal intenzivně brzdit, ztratil bych nad motorkou kontrolu a mohl tak smést celou skupinu. Bohužel se tam zaseknul ten kluk, v té vteřině jsem už nedokázal zareagoval,“ vysvětloval dříve motorkář, proč zvolil zrovna variantu přibržďování.

Soud letos nepravomocně potrestal za usmrcení z nedbalosti podmínkou babičku zemřelého hocha. Podle závěru soudu měla na vnuka dávat větší pozor. Navíc zvolila pro přechod silnice první třídy špatný způsob. Místo, aby šla s dětmi rovně, šla šikmo. Žena u soudu vysvětlovala, že pokud by šly rovně, ocitly by se na svodidlech.