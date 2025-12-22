„Prověřování bylo nyní ukončeno a policejní komisařka případ odložila, protože se nepodařilo zjistit skutečnosti opravňující zahájit trestní stíhání konkrétní osoby. V případě zjištění nových skutečností bude zahájeno trestní stíhání,“ uvedla v pondělí policejní mluvčí Michaela Raindlová.
Policisté oddělení hospodářské kriminality případ řešili jako trestný čin neoprávněné nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami.
Asi 70 centimetrů dlouhý velemlok měl štěstí. Přežil zřejmě několikahodinový pobyt v plastovém boxu i stres, který musel prožívat. Mluvčí plzeňské zoologické zahrady Martin Vobruba v listopadu serveru iDNES.cz potvrdil, že velemlok žije.
Vzácné zvíře objevili v červnu strážníci, když jeli prověřit odloženou platovou bednu před ředitelstvím plzeňské zoo. „Na místo nálezu přivolali strážníci odborného kurátora plazů ze záchranného centra AkvaTera, který zvíře převzal do odborné péče. Vzhledem k tomu, že velemlok podléhá registraci CITES 1A a jeho chov je v České republice velmi přísně regulován, celou událost jsme neprodleně konzultovali s Českou inspekcí životního prostředí, Policií ČR a státním zastupitelstvím,“ uvedla tehdy mluvčí plzeňských strážníků Tereza Weidl.
Nález velemloka byl překvapením i pro inspektory dohlížející na zvířata a přírodu. „Česká inspekce životního prostředí dosud neeviduje jiný obdobný o případ neoprávněného držení nebo chovu velemloka na území České republiky,“ potvrdila na podzim výjimečnost případu Kateřina Berková z inspekce.
Zvíře se do České republiky zřejmě dostalo pokoutně, v těle nemělo identifikační čip.
V horních tocích ještě čistých čínských řek mohou velemloci dorůstat podle odborné literatury délky až 1,8 metru.
„Žijící fosilie“
Proč je velemlok tak vzácným živočichem a povolení k jeho chovu má v České republice jen Zoo Praha? Tamní kurátor plazů a obojživelníků Petr Velenský na podzim podotkl, že velemlok potřebuje k životu čistou, relativně chladnou a dobře okysličenou vodu.
„Takové biotopy ubývají. To je obecná příčina u většiny ohrožených živočichů, že nemají kde žít, protože jim ubývá přirozený prostor. V Číně byl velemlok předmětem lovu po staletí, jeho maso je považované za pochoutku. Lidé ho ještě v 60. letech lovili po tunách z řek, jak vyplývá z oficiálních záznamů,“ vysvětlil kurátor Petr Velenský.
Poté ho začali intenzivně chránit. „Zároveň byla zvířata tlakem lidské populace zatlačena do horních toků tamních řek. Stala se tak mimořádně vzácnými. Velemloky můžeme považovat za žijící fosilie, protože tu jsou zhruba 35 milionů let. Jsou úspěšní, ale tlaku člověka čelit nemohou,“ uzavřel kurátor.