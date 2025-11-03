V zoo uhynul nosorožec indický Baabuu, očekává se ale narození jeho potomka

Plzeňská zoologická zahrada přišla o jedno ze vzácných zvířat. Uhynul nosorožec indický Baabuu, kterého zhruba měsíc trápily zdravotní potíže. Ačkoliv se mu dostalo veterinární péče, v pátek zkolaboval a uhynul. V úterý by oslavil jednadvacáté narozeniny. O úhynu samce informovala zoologická zahrada na sociálních sítích.
Plzeňská zoo přišla o nosorožce indického Baabuu, v úterý by oslavil 21. narozeniny. | foto: Kateřina Misíková

„Pitva určila jako příčinu srdeční kolaps. Zároveň byly odebrány vzorky dalších tkání pro vyšetření,“ uvedl mluvčí Zoologické a botanické zahrady města Plzně Martin Vobruba.

Připomenul, že nosorožec se narodil 4. listopadu 2004 v Zoo Basilej ve Švýcarsku a do Plzně dorazil v září 2011, měl nahradit původního samce Beniho a stát se partnerem tehdy tříleté samice Manjuly.

V letech 2014 a 2017 přišly na svět dvě samice, které nyní již žijí v jiných zoo a každá již měla jednoho potomka.

Sama Manjula je teď vysoce březí a do konce roku 2025 by měl přijít na svět jejich třetí potomek. „Žádná další zoo v České republice nosorožce indické nechová, nejbližší jsou nyní například v Norimberku a Mnichově,“ dodal Vobruba.

V Evropě je chová zhruba 30 zoologických zahrad. Světová populace dosahuje kolem 3000 jedinců a velká část obývá národní parky Kaziranga a Čitván.

