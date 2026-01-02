První letošní přírůstek a hned rarita. V plzeňské zoo se narodil vzácný varan

  14:30,  aktualizováno  14:30
Prvním letošním přírůstkem se pochlubila plzeňská zoologická zahrada. Jedná se o mládě varana plodožravého. Kromě toho, že se narodil 1. ledna, je unikátní především proto, že se ho podařilo odchovat naposledy před sedmi lety a to v zoo v USA.
První přírůstek letošního roku v plzeňské zoo a hned rarita. Je jím mládě varana plodožravého. (1. ledna 2026) | foto: Tomáš Winkelhöfer

„Hned ráno 1. ledna našli chovatelé v inkubátoru čerstvě vylíhlé poslední mládě z loňské snůšky varanů plodožravých,“ informuje o prvním letošním přírůstku mluvčí Zoologické a botanické zahrady města Plzně Martin Vobruba.

Jde o přírůstek extrémně unikátní. A to nejen proto, že jde o první mládě v letošním roce.

„Varan plodožravý je druh klasifikovaný IUCN jako zranitelný, v přírodě obývá jen úplně nejjižnější část ostrova Luzon na Filipínách a přilehlé ostrůvky. V lidské péči se jedná o vzácně chovaný, natož rozmnožovaný druh,“ zdůvodnil výjimečnost kurátor studenokrevných živočichů Karel Kodejš.

Tento druh varanů chová pouze osm institucí v USA a tři v Evropě. Poslední odchov v zoo proběhl v roce 2018 v Los Angeles.

Využili zkušenosti ze zahraničí

V Plzni najdou návštěvníci varany plodožravé v pavilonu Filipíny, kde se po úhynu jednoho zvířete v roce 2024 a získání samce na jaře roku loňského nachází chovný pár.

„Samec a samice u nás žijí zvlášť v propojitelných teráriích, kde jsou spolu v kontaktu přes mříž. V létě byla patrná vzájemná náklonnost, která by mohla znamenat ovulaci samice. Zvířata jsme proto k sobě pustili a na rozdíl od předchozích pokusů tentokrát ani po několika dnech nedošlo k napadání a dokonce bylo pozorováno i páření,“ popsal Kodejš.

Ke snůšce pak došlo v polovině srpna a vejce následně přesunuli do inkubátoru. „Při nastavení inkubačních podmínek jsme využili publikované zkušenosti z odchovů na Filipínách a v USA,“ uzavírá kurátor úspěšný proces.

Mláďata jsou prozatím v chovatelském zázemí. I když podle označení ´plodožravý´ mají ještěři ve svém jídelníčku zejména rostlinnou složku, v Plzni jim chutnají třeba borůvky, mláďata prozatím žerou jen hmyz a myší holátka. „Ovoci zřejmě přijdou na chuť teprve časem,“ dodává Kodejš.

