Ošetřovatelům v plzeňské zoo se ukázal klokaní přírůstek, je to albín

Bílý klokan se narodil běžné hnědě zbarvené samici klokana rudokrkého. Že mají klokani nový přírůstek, zjistil ošetřovatel už na konci prosince loňského roku. Ale až na začátku tohoto týdne se mládě podařilo vyfotografovat.

„Mládě je zatím vidět jen sporadicky, ale s přibývajícím věkem se ukáže častěji a začne z kapsy i vylézat,“ řekl mluvčí Zoologické a botanické zahrady města Plzně Martin Vobruba s tím, že v této zoo je to v pořadí už třetí bíle zbarvený jedinec.

Běžně zbarvený klokan rudokrký se v plzeňské zoo objevil poprvé v polovině 60. let minulého století. „V roce 1977 se na pět let objevil vzácný klokan uru. Od roku 1993 až dodnes, což je nepřetržitě 27 let, chováme klokany rudokrké,“ přiblížil Vobruba.

První bílá samice přicestovala do Plzně v roce 2017 ze Zoo Zlín. O rok později měla bílé mládě, narodil se jí samec Jumpy. Další rok to pak bylo klasicky zbarvené mládě.

Ve větším množství jsou klokani v plzeňské zoo posledních dvacet let. V současné době jich zoo chová celkem devět druhů.

„Jsou to klokani trpaslíci, což je klokánek krysí a králikovitý. Dále středně velké druhy, mezi které patří klokan rudokrký, bažinný a uru. Giganty jsou klokan obrovský a rudý,“ vyjmenoval mluvčí.