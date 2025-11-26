V plzeňské zoo se narodil vzácný nosorožec indický

V Plzni se narodil vzácný nosorožec, po Marušce a Růžence je to kluk

V plzeňské zoo opět zavládla radost nad vzácným narozením. Po necelých devíti letech se tam narodilo zdravé mládě nosorožce indického. Jeho matka už předtím porodila dvě samičky a všechna narození měla jedno společné - proběhla vždy v neděli nad ránem.

„V neděli 23. listopadu se v šest hodin ráno narodil sedmnáctileté samici nosorožce indického Manjule třetí potomek, zdravý samec,“ informoval mluvčí Zoologické zahrady města Plzně Martin Vobruba.

Radost z narození přírůstku přišla necelý měsíc poté, co na srdeční selhání uhynul dvacetiletý samec Baabuu, otec právě narozeného samečka.

Samice Manjula porodila v roce 2014 Marušku a o tři roky později Růženku. Obě už v Plzni nežijí, nový domov jim chovatelé zajistili ve Vratislavi a Basileji.

„Manjula dodržela i potřetí pravidlo rodit v neděli po ránu, v minulosti to ovšem bylo poměrně brzy po půlnoci,“ doplnil Vobruba k narození tentokrát samečka. Aktuálně váží 50 kilogramů. Jak se bude jmenovat, zatím není jasné.

Jejich pavilon zůstane do odvolání uzavřen. Pokud vše půjde dobře a mláděti se bude dařit, první návštěvníci by samečka mohli vidět den před Vánoci.

Manjula a malý samec jsou v současnosti jedinými zástupci svého druhu v zoologických zahradách v České republice. „V evropských zoo žije aktuálně okolo 70 indických nosorožců. Africké nosorožce chovají pouze v královédvorském Safari Parku a Zoo Zlín,“ vyjmenoval Vobruba.

