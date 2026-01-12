VIDEO: Plzeňský nosorožec hitem internetu. V Polsku dováděl s nerovným soupeřem

„Tady se asi dnes ráno někdo zapomněl podívat do zrcadla,“ komentuje vtipně Zoo Wroclav na adresu nebojácného malého sudokopytníka muntžaka čínského. Ten se 8. ledna ráno neohroženě ´pustil´ do nerovného soupeře, samice nosorožce indického Marušky, která váží 1,7 tuny.
Jindy si tihle dva náramně rozumějí. Téměř dvanáctiletá Maruška žije s malým jelínkem a jeho samičkou ve společném výběhu už roky. Mají sice oddělené ložnice, jak vysvětluje polská zoo, ale společný dvorek. „Seno jedí společně z jednoho talíře a i při tom bývá většinou plná shoda,“ reaguje zoo.
|
Plzeňská samička nosorožce, která žije v Polsku, porodila první mládě
Čím tedy Maruška sudokopitníka naštvala? Vůbec ničím. Samička muntžaka je totiž v říji a její partner překypuje testosteronem. A rozhodl se, že ukáže, kdo je na dvorku pánem. I když proti němu stojí 1,7tunová Maruška, která váží zhruba 100 krát víc.
„Kdo by si byl pomyslel, že v takovém tělíčku spí tak velký bojovník,“ zamýšlí se chovatelé, kteří mu jinak neřeknou než tatínek muntžaka.
Maruška ale jeho neustálé útoky brala jako formu zábavy a hry a zřejmě ji škádlení zvířecího kamaráda hodně bavilo.
Video, které Zoo Wroclav umístila na svůj facebookový profil, vidělo více než 12 milionů lidí. „Video koluje v USA, Evropě i Asii. Odvysílala ho BBC, NBC, The Independent, RTL, The Sun, The Telegraph, Huffington Post nebo The Times of India,“ vyjmenovali chovatelé.
|
Americký rocker Alice Cooper pokřtil v plzeňské zoo samičku nosorožce
Maruška se narodila v plzeňské zoologické zahradě 2. února 2014. Jejím kmotrem se stal americký rocker Alice Cooper. Samice vzácného nosorožce indického opustila svoji rodnou zoo v roce 2016 a přestěhovala se do Francie, později do Polska. V lednu 2021 tam porodila své první mládě.
|
11. ledna 2021