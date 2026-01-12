VIDEO: Plzeňský nosorožec hitem internetu. V Polsku dováděl s nerovným soupeřem

  10:44,  aktualizováno  10:44
Samička nosorožce indického Maruška, která se narodila v Plzni, a již několik let žije v polské zoo, se stala hitem internetu. Ve výběhu na ni totiž ´zaútočil´ odvážný muntžak čínský, kterého neodradil ani fakt, že Maruška je dosti jiná váhová kategorie. Statná samice bere ale jeho dorážení s nadhledem, velkou trpělivostí a dovádí s ním.

„Tady se asi dnes ráno někdo zapomněl podívat do zrcadla,“ komentuje vtipně Zoo Wroclav na adresu nebojácného malého sudokopytníka muntžaka čínského. Ten se 8. ledna ráno neohroženě ´pustil´ do nerovného soupeře, samice nosorožce indického Marušky, která váží 1,7 tuny.

Jindy si tihle dva náramně rozumějí. Téměř dvanáctiletá Maruška žije s malým jelínkem a jeho samičkou ve společném výběhu už roky. Mají sice oddělené ložnice, jak vysvětluje polská zoo, ale společný dvorek. „Seno jedí společně z jednoho talíře a i při tom bývá většinou plná shoda,“ reaguje zoo.

Plzeňská samička nosorožce, která žije v Polsku, porodila první mládě

Čím tedy Maruška sudokopitníka naštvala? Vůbec ničím. Samička muntžaka je totiž v říji a její partner překypuje testosteronem. A rozhodl se, že ukáže, kdo je na dvorku pánem. I když proti němu stojí 1,7tunová Maruška, která váží zhruba 100 krát víc.

„Kdo by si byl pomyslel, že v takovém tělíčku spí tak velký bojovník,“ zamýšlí se chovatelé, kteří mu jinak neřeknou než tatínek muntžaka.

Plzeňský nosorožec se v Polsku střetl s nerovným soupeřem
Maruška z plzeňské zoo porodila v polské zoologické zahradě své první mládě. Je to holka a má se čile k světu.
Maruška z plzeňské zoo porodila v polské zoologické zahradě své první mládě. Je to holka a má se čile k světu.
Maruška z plzeňské zoo porodila v polské zoologické zahradě své první mládě. Je to holka a má se čile k světu.
Plzeňská zoologická zahrada jako jediná v České republice chová vzácné nosorožce indické.
15 fotografií

Maruška ale jeho neustálé útoky brala jako formu zábavy a hry a zřejmě ji škádlení zvířecího kamaráda hodně bavilo.

Video, které Zoo Wroclav umístila na svůj facebookový profil, vidělo více než 12 milionů lidí. „Video koluje v USA, Evropě i Asii. Odvysílala ho BBC, NBC, The Independent, RTL, The Sun, The Telegraph, Huffington Post nebo The Times of India,“ vyjmenovali chovatelé.

Americký rocker Alice Cooper pokřtil v plzeňské zoo samičku nosorožce

Maruška se narodila v plzeňské zoologické zahradě 2. února 2014. Jejím kmotrem se stal americký rocker Alice Cooper. Samice vzácného nosorožce indického opustila svoji rodnou zoo v roce 2016 a přestěhovala se do Francie, později do Polska. V lednu 2021 tam porodila své první mládě.

11. ledna 2021

Autor: