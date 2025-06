Soudní znalci u muže diagnostikovali homosexuální efebofilii, tedy zaměření na dospívající kluky. „Jsme si vědomi výrazného podílu jeho poruchy sexuální preference. Dospěli jsme k tomu, že postačí trest na samé spodní hranici trestní sazby, tedy v délce pěti let,“ řekl v pondělí soudce Krajského soudu v Plzni Jan Hostaš. Muži hrozilo až 12 let vězení.

Kromě ambulantního sexuologického léčení, které bude moct podstupovat i za mřížemi, má na dalších 10 let zakázáno pracovat s kluky do jejich 18 let nebo je trénovat.

„Při hlavním líčení vypovídali poškození. Obžalovaný nebyl schopen vstát, podívat se jim do očí a říct, že je mu to líto,“ uvedl soudce, proč mu nakonec vyměřili pět let vězení za prokázaná opakovaná znásilnění čtyř kluků, u nejmladšího s tím začal, když mu bylo asi 10 let.

Rozsudek není pravomocný. Lhůtu si ponechala státní zástupkyně, která navrhovala sedm let vězení. Obhájkyně pro muže požadovala maximálně podmínku a léčení.

I když M. S. věděl, že ho sexuálně přitahují dospívající chlapci, jezdil na dětské tábory jako oddílový vedoucí, kde podle obžaloby hochy sexuálně zneužíval. Všechny čtyři oběti M. S. zneužíval i mimo organizované akce, protože je většinou znal odmala.

„Podlehl jsem své nemoci. Nedokázal jsem se ovládat,“ připustil obžalovaný s tím, že jeho jednání bylo za hranicí zákona, věděl to.

Že ho sexuálně přitahují dospívající kluci si obžalovaný podle svých slov uvědomoval, když mu bylo 18 nebo 19 let. „Pralo se to ve mně, nevěděl jsem, co s tím. Měl jsem i partnerky. Zkusil jsem žít normální život. Vím, že to, co se stalo, jsem neměl nikdy provést, nemělo k tomu vůbec dojít. Vím, že jsem měl jít k lékaři dříve, že jsem to měl řešit už dávno,“ zpytoval u soudu svědomí.

Vše se provalilo, když to zneužívaní kluci řekli nadřízeným obžalovaného. Chtěli tím prý zabránit zneužívání dalších dětí. Šéfové dali vedoucímu několik dnů, aby se sám udal na policii. Když to neudělal, oznámili to sami. Policisté pak zjistili, že v desítkách případů oběti čelily nejprve osahávání přes oblečení, později přecházel na nahé tělo. Souzený si fotil i přirození některých obětí a později se u obrázků podle spisu uspokojoval.

Souzený na svoji obhajobu uváděl, že kluky zneužíval většinou v době, kdy spali. „Touhy mám stále, ale potlačuji je. Vyhýbám se kontaktu s dětmi, aby k tomu už nemohlo dojít. Nedokážu vysvětlit, proč jsem jako vedoucí neskončil dřív. Práce s dětmi mě bavila, vymýšlel jsem hry. Když jsem poprvé šel k sexuologovi v roce 2022, neřekl jsem mu všechno, tam jsem mluvil jen o letmých dotecích. Až loni, po trestním oznámení, jsem mu řekl více,“ popsal obžalovaný M. S.