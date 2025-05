Plzeň vytáhla do boje s vizuálním smogem. Velkoplošné reklamy mají zmizet

Nařízení bude platit od začátku roku a dotčení vlastníci nemovitostí nebo reklam budou mít půl roku na to, aby se novým pravidlům přizpůsobili.

Zřejmě neviditelnější změnu by mělo přinést odstranění velkých reklamních plachet na domech v centru Plzně například v sadech Pětatřicátníků nebo v lokalitě U Zvonu, kde velkoplošné reklamy vytvářejí takzvaný vizuální smog a tím výrazně degradují veřejný prostor.

„Mě strašně vadí sady Pětatřicátníků, kde se podíváte kolem sebe z parkoviště a vidíte obrazovku synagogy, vidíte velkoformátové plachty mnohde předvolebního charakteru. To všechno rušíme,“ prohlásil primátor Roman Zarzycký (ANO).

Nové nařízení se týká oblasti kolem náměstí Republiky zhruba od obchodního centra Plaza po Hlavní nádraží. Podle primátora jde o první fázi a území, na které se nová pravidla vztahují, by se mohlo časem rozšířit.

Další část regulace venkovní reklamy například na konstrukcích s billboardy chce město řešit prostřednictvím úpravy územního plánu města. Ten má řešit reklamní zařízení, která mají charakter stavby. Náměstek primátora Pavel Bosák (Piráti) očekává schválení změny územního plánu na podzim.

Dopad změny územního plánu na regulaci reklamy by se měl v tom případě projevit později, až vyprší doba, na kterou byly „stavby“ povolené. Podle odhadů zástupců města by proto mohly zmizet zhruba do dvou let.

Regulaci venkovní reklamy roky prosazuje iniciativa Vizuální smog Plzně, za kterou vystupuje Václav Cinádr. „Je to osm let, v roce 2017 jsme tu iniciativu zakládali,“ uvedl.

Tvrdí, že dřívější představy o regulaci reklamních ploch v Plzni byly mnohem ambicióznější. „Řešili jsme okolí památkových rezervací na Lochotíně nebo v Bezovce a hlavní přístupové osy do města, jako je například Rokycanská ulice,“ vysvětluje.

Současný postup města považuje za první vlaštovku. „Lidi uvidí, že to jde. Na místech, kde se jich pohybuje nejvíc, budou moci porovnat situaci před a po. Pochopí tak, že regulace má smysl,“ sdělil.

Cinádr se domnívá, že pak poptávka veřejnosti po regulaci venkovní reklamy ve městě vzroste. Nynější plán regulace vizuálního smogu označil za „umění možného“.