Zima dala silnicím v kraji zabrat, výtluků je sedmkrát víc než vloni

Sami silničáři přiznávají, že letos je to se silnicemi nejhorší za poslední roky. „Zjištěných výtluků je šest až sedmkrát více, než jsme zjistili loni,“ potvrdil Miroslav Anton ze Správy a údržby silnic Plzeňského kraje. Dobrou zprávou pro řidiče je, že většinu větších děr ve frekventovaných silnicích správci komunikací v kraji průběžně záplatují.

I když redaktoři MF DNES najeli v posledním měsíci stovky kilometrů po Plzeňském kraji, nenarazili na tak velkou díru v silnici, ve které by neopatrnému řidiči hrozilo uražení kola.

Ve vizuálně nejhorším stavu je silnice v Nezvěsticích na Plzeňsku od kostela až na konec místní části Olešná. Ve většině cesty je rozpraskaný asfalt, část děr silničáři nedávno ucpali studenou balenou směsí, která je ale už někde vymačkaná. V části mezi železničním viaduktem a křižovatkou u kostela byla ve středu i spousta děr na okrajích cesty zalitá vodou z předchozích dešťů.

Podle starosty Lukáše Karkoše silnici spravuje kraj. „Tři roky připravujeme projekt rekonstrukce komunikace, aktuálně se v něm řeší nové veřejné osvětlení, vybudování chodníků, plynovod, kanalizace... Těch věcí je hodně, co se musí nejprve vybudovat, než bude možné udělat i novou komunikaci. Do té doby budeme chtít opravy stávající silnice, která připomíná spíše tankodrom,“ řekl starosta Karkoš.

Provozní ředitel krajských silničářů Radek Šíma vysvětlil, že v nejvíce rozbitém úseku téhle silnice se před časem kopalo. Rekonstrukci silnice nemá podle něj cenu dělat do doby, než budou vyřešené všechny přeložky nebo dobudované nové sítě pod komunikací. Několik let tak budou silničáři velké díry jen záplatovat.

Silnice jako puzzle z odstínů šedé a černé

Už mnoho let je ve špatném stavu silnice v Rokycanech, která je hlavní příjezdovou cestou k tamní nemocnici. Měří asi půl kilometru, je plná nerovností, záplat, děr a výtluků. Při prvním pohledu připomíná puzzle sestavené z různých odstínů šedé a černé.

„V průběhu zimy jsme vyplňovali studenou směsí největší díry. V dubnu začne kompletní oprava povrchu, při které bude v celé délce odfrézovaný stávající povrch a položen nový. Práce by měly skončit do 70 dnů od předání staveniště,“ uvedla mluvčí rokycanské radnice Adriana Jarošová.

Projektanti při vypisování výběrového zřízení na zhotovitele počítali s cenou opravy 3,5 milionu korun. Po zkušenostech ze stavebních tendrů posledních let je pravděpodobné, že vítěz by mohl nabídnout cenu o několik stovek tisíc nižší. V současné době by se měly otevírat obálky s nabídkami.

Mezi tři po zimě nejrozbitější silnice v kraji patří Sušická ulice v Plzni, spojnice ze Slovan do Božkova. Ve dvou asi půlkilometrových úsecích je v silnici spousta výtluků, na řadě míst se rozpadá i rozrušený asfalt. Správci komunikace tam v poslední době každé dva týdny studenou balenou směsí vyplňují největší díry.

První úsek plný záplat i děr je mezi kruhovým objezdem u Částkovy ulice a mostem přes železniční trať. Na ten redakci upozornili i čtenáři. Další půlkilometrový úsek, ve kterém musejí řidiči sledovat kromě aut i nerovnosti, je pak od křižovatky s ulicí Na Příčce ke křižovatce s Palírenskou ulicí naproti likérce. V horní části úseku dochází k tomu, že v loni udělaných větších výspravech na pravé straně silnice se přes zimu vytvořily spousty menších výtluků.

Silničáři ke každé křižovatce na téhle silnici postavili značky upozorňující na nerovnosti. „V téhle komunikaci budeme zatím nerovnosti lokálně vyspravovat. Na léto jsou tam plánované přeložky sítí, až po nich budeme moci dělat celoplošnou opravu,“ vysvětlil Miroslav Anton za krajské silničáře.

„Přírodu ani fyziku neošálíme“

Vznik velkého množství děr v silnicích po letošní zimě vysvětluje provozní ředitel Správy a údržby silnic Plzeňského kraje Radek Šíma kombinací počasí a drobných trhlinek v povrchu silnice, které běžný řidič nezaznamená. „Přírodu ani fyziku neošálíme. Když do spár v povrchu zateče voda a zmrzne tam, vzniklý led se rozpíná,“ vysvětlil Šíma vznik trhlin a následné rozpadání asfaltu. Protože v následujících dnech mohou v noci ještě teploty klesat k nule, silničáři nevylučují, že se mohou objevovat další nové výtluky v površích silnic.

Krajští silničáři mají ve správě přes 6400 kilometrů silnic zejména druhých a třetích tříd. Největší díry vyplňují takzvanou studenou balenou, tedy speciální směsí, která ztuhne i za mrazu. Je dražší a její životnost je mnohem kratší než u klasické teplé směsi používané v sezoně při stavbách a rekonstrukcích silnic. Přes zimu navíc nefungují obalovny, do kterých silničáři jezdí pro klasický teplý asfalt používaný od jara většinou do začátku prosince.

Po zimě jsou nepříjemné díry i v dalších silnicích v regionu. Na průtahu Janovicemi nad Úhlavou na Klatovsku je ve vozovce hodně výtluků, stejně tak se řidiči musejí připravit na vyhýbání se dírám na silnici od sjezdu z dálnice D5 na 93. kilometru směrem do Nýřan. Tam je problematický asi 300 metrů dlouhý úsek.

Ohromné díry se objevily také na novém kruhovém objezdu se svatým Janem v Nepomuku na Plzeňsku. Plná záplat a rozpadajícího se asfaltu je silnice v Čižicích na Plzeňsku od křižovatky na návsi ke značce označující konec obce ve směru na Štěnovický Borek. Mezi obcemi má silnice krásný hladký povrch, při vjezdu do Štěnovického Borku zase pokračuje nerovná silnice, ve které se podle pozůstatků ve vozovce před několika lety budovala kanalizace.

Některé silnice se budou opravovat

Na Tachovsku je řada nerovností v hlavním tahu od dálnice D5 do Tachova v lesním úseku mezi autobusovou zastávkou Tisová, Hlinné a Tisovou. „Na jaře se bude celý úsek opravovat za provozu. Bude se tam frézovat stávající a pokládat nový povrch. Nejpozději do začátku prázdnin bude oprava hotová,“ uvedl k frekventované silnici druhé třídy Miroslav Anton.

Mezi zimou výrazně poznamenané silnice patří podle osobních zkušeností redaktorů MF DNES asi 100 metrů dlouhý úsek silnice v centru Mirošova na Rokycansku ve směru na Hrádek, kde je kromě zalepených děr i několik větších výtluků. Plná záplat s několika dalšími dírami a dosypanými krajnicemi je silnice k léčebně Janov v lesním úseku, po které se jezdí i k mirošovskému nádraží.

V horším stavu jsou i dva úseky silnice druhé třídy 180. První je dlouhý asi půl kilometru, přibližně od bývalé cihelny v Černicích přes most nad dálnicí D5. Tam už v létě silničáři řešili vyjíždění kolejí ve vozovce v letních vedrech a vznik vln v asfaltu, teď je doplnila řada míst s vydrolenou vrchní vrstvou asfaltu. Prohlubně jsou maximálně dva centimetry hluboké, do deseti centimetrů široké, ale i několik metrů dlouhé. Silničáři je v zimě vyplňovali studenou balenou směsí, ale ta je už vytlučena a pneumatiky aut ji odházely na okraj asfaltové silnice.

Mnohem delší úsek plný podobných děr je v pokračování téhle silnice mezi Robčicemi a mimoúrovňovým křížením s dálničním přivaděčem na Přeštice. Místy vyplněné nerovnosti a řada trhlin jsou v obou směrech silnice.

Krajští silničáři monitorují stav silnic průběžně. „V každém okrese máme jedno auto s dvoučlennou posádkou, která je vyčleněna jen na tohle. Silnice druhé třídy projíždějí dvakrát do měsíce, u třetí třídy jednou za měsíc. V rámci prohlídky závady zapisují do aplikace, ty vysoce nebezpečné musejí odstranit okamžitě. Například poraženou značku Stop musejí hned nahradit přenosnou značkou, která tam bude do doby osazení stabilní značky. Tihle lidé znají své silnice dokonale, jakákoliv anomálie je hned uhodí do očí,“ dodal provozní ředitel krajských silničářů Radek Šíma.

Celkové škody vzniklé na silnicích v rámci kraje silničáři budou mít spočítané v průběhu jara. Už teď ale říkají, že o co méně zaplatili za sůl, o to více půjde letos do oprav silnic.