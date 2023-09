Policie dopadla žháře, při jednom z požárů se hasiči propadli schodištěm

„Čtyřicetiletého muže se podařilo vypátrat a zadržet. Ke všem skutkům se doznal,“ řekla dnes policejní mluvčí Michaela Raindlová.

Policejní komisař podal státnímu zástupci podnět na podání návrhu na vzetí obviněného muže do vazby, který soud akceptoval. V případě prokázání viny mu hrozí až osm let odnětí svobody.

Žhář má na kontě několik požárů v Lochotínské ulici nebo v jejím okolí. Ten největší vypukl 14. srpna ráno, kdy shořela celá střecha a půda historického domu na Roudné. Ještě před příjezdem hasičů policisté z neobývaného domu evakuovali dva muže. Podle všeho šlo o bezdomovce.

Při zásahu se tehdy zranili dva hasiči, kteří se v hořícím domě propadli schodištěm.

Do objektu se hasiči vrátili ještě v ten samý den odpoledne a za tři dny znovu, a to dokonce dvakrát. Bezdomovci do objektu nanosili nový nepořádek a zapálili ho.

„Škoda v tomto případě přesáhla půl milionu korun,“ doplnila Raindlová.

Další požáry založil obviněný muž začátkem září, kdy úmyslně zapálil odpad v kontejneru a dále vchodové dveře několika objektů. V jednom případě šlo o vrátka. „Tyto požáry naštěstí nebyly velkého rozsahu a škody se pohybovaly okolo několika desítek tisíc korun,“ upřesnila mluvčí.

Server krimi-plzeň již dříve uvedl, že podezřelým je jeden z bezdomovců, který se pohyboval u vyhořelého domu. Zda obviněným je právě tento muž bez domova, policie nesdělila.

Na Roudné řádí žhář (19. 9. 2023)