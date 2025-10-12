Práce na mostu se ujala stavební firma Chládek & Tintěra Pardubice spolu se svými dceřinnými společnostmi Mosty Záboří, Hrochostroj a Pedasta, která také natočila video z přepravy a usazení mostní konstrukce. Ta má 170 tun, měří 44 metrů a její šíře je 6,6 metru.
Dopravit kolos z mladotického nádraží k řece Střele nedaleko chatové osady Pod Vrážným za Malým Plaským tunelem, trvalo stavařům dva dny. Jak je vidět na videu, projet s téměř sedmimetrovou konstrukcí mezi některými úzkými úseky na trati, kde byla například skála či jiné překážky, bylo poměrně náročné a mnohdy šlo o centimetry.
Pak museli konstrukci spustit přibližně o tři metry níže na ložiska a příčně přesunout zbytky původního mostu, což jim zabralo další tři dny.
Na trati z Plzně do Žatce v úseku mezi Plasy a Mladoticemi rekonstruují celkem dva mosty, které byly ve špatném stavu, a jeden tunel. „První z mostů je z roku 1872 a jedná se o příhradovou trámovou konstrukci o rozpětí 39,75 metru, která je nahrazena novou ocelovou konstrukcí s průběžným kolejovým ložem,“ popsala detailněji k mostu přes Střelu Správa železnic.
Druhý most, který překonává Mladotický potok nedaleko mladotické zastávky, pochází ze stejného roku. „Jedná se o plnostěnnou trámovou konstrukci o rozpětí 22,1 metru, která bude nahrazena ocelovou konstrukcí z mostu Gambrinus v Plzni u Hornbachu,“ pokračuje Správa železnic. Tu snesl jeřáb v roce 2017 při přestavbě železničního uzlu v Plzni.
V Malém Plaském tunelu, který je dlouhý 133 metrů, utěsní stavaři průsaky, vybudují bezpečnostní výklenky a novou středovou stoku.
Soutěž na opravu části této tratě vyhrálo sdružení firem Metrostav TBR a Chládek & Tintěra Pardubice. Maximální cena byla stanovena na 153 milionů korun, vítězná je 149,3 milionu.
Výluka na trati mezi Plzní a Blatnem u Jesenice začala 1. července a je naplánována do 19. října.