Nová stezka na bývalé trati z Plzně do Chrástu má sloužit od léta

„Samotná stavba začne brzy na jaře. Chceme, aby bylo hotovo do začátku nové turistické sezony, tedy do konce května. Dodavatel je vysoutěžený, 80 procent nákladů pokryje unijní dotace,“ řekl náměstek hejtmana pro dopravu Pavel Čížek.

Kraj bude financovat výstavbu 3,5 metru široké asfaltové smíšené stezky pro cyklisty a pěší od Chlumku do Chrástu. „Těleso bývalé železniční trati je široké mezi 10 a 12 metry. Budovat se bude 3,5 metru široká stezka,“ popsal krajskou stavbu šéf odboru dopravy Dušan Pakandl.

Na Chlumku bude provizorní výjezd z nové stezky na původní cestu pod Chlumem, na kterou se jezdci napojí u mostu přes bývalou trať poblíž někdejší bukovecké papírny. Město na rozdíl od kraje ještě nemá dořešeno vše potřebné pro zbývající dva kilometry stezky od Chlumku k portálům na plzeňské straně tunelu.

Kromě cyklostezky i prostor pro inline a běžce

Náměstek plzeňského primátora pro dopravu Aleš Tolar doufá, že město svůj navazující dvoukilometrový úsek stezky postaví také ještě v příštím roce. Na rozdíl od krajské stezky bude plzeňská část širší.

„Doháníme zpoždění, co to jde. V návrhu rozpočtu jsou na to připravené peníze. Doufám, že výsledná cena po uzavření tendru bude nižší, jak to v poslední době bývá obvyklé. Úsek pro Plzeň projektuje stejná projektantka, která to dělala pro kraj. Kromě cyklostezky počítáme v našem úseku i s prostorem pro inline a běžce. Majetkově to bude řešeno tak, že naše část zůstane ve vlastnictví Správy železnic – budeme stavět s jejich souhlasem na cizím. Je to nejrychlejší způsob. Původně to bylo zahrnuté do obrovské majetkové transakce v rámci celé Plzně, ve které se řeší spousta věcí, ale to je proces na roky,“ popsal situaci Tolar.

U stezky by se měla objevit i místa pro občerstvení a zřejmě i artefakty, které budou připomínat historii tratě. Úsek mezi Plzní a Chrástem byl od roku 1862 součástí páteřního železničního spojení z Plzně do Prahy.

Koncem května má být hotovo

Poslední vlak mezi Plzní a Chrástem projel po trati kroutící se nad korytem Berounky a přes Zábělou v prosinci 2018, těsně před otevřením severního tunelového tubusu nejdelšího železničního tunelu v ČR mezi Plzní a Kyšicemi.

Stezka se měla stavět už na začátku desetiletí, ale po snesení koleje, po které jezdily vlaky od Prahy do Plzně, se další trhání mezi Chrástem a Bukovcem na více než dva roky úplně zastavilo. Představitelé kraje po návštěvě Moravy práce stopli, i když kolejnice už byly nařezané na kratší kusy a připravené ke snesení. Vedení kraje právě tehdy přišlo s vizí, že koleje zůstanou na místě a místo vlaků se po nich budou prohánět turisté v drezínách. Zůstalo jen u vize, protože se kraj nedohodl se Správou železnic na ceně za ponechané koleje.

Nakonec na trať s několikaletým zpožděním znovu najela těžká technika a zbývající kolej vytrhala. Technický ředitel krajské Správy a údržby silnic Martin Vít řekl, že práce na úpravách bývalé trati začnou už v zimě, ač stavební firma nastoupí až na jaře. „Musíme vyřezat drobné náletové dřeviny a upravit štěrkové lože v místě bývalé trati. Vše je naplánované tak, aby koncem května byla stezka hotová,“ vypočítal Vít.

Příprava stezky bude znamenat i opravy tří velkých kamenných železničních mostů, které jsou na trase stezky. Dva stojí v Bukovci a vedou pod nimi silnice, třetí je u dávno zrušené zastávky v Zábělé. Tam pod mostem vede cesta a teče potok. Podle Víta budou mosty kvůli zvýšení bezpečnosti osazené také novým zábradlím, v některých místech budou podél bývalé trati i neprůhledné ploty.

Napojení na mezinárodní cyklostezku ze západní Evropy do Prahy

V budoucnu by poblíž stezky mělo vzniknout i parkoviště, kde by lidé vystoupili z aut, obuli inline brusle nebo sedli na kola a vyrazili na stezku. Podle náměstka Tolara je to však běh na dlouhou trať. „Parkoviště zatím součástí projektu není a co nejrychlejší dostavbu cyklostezky už nechceme komplikovat. Útvar koncepce a rozvoje města Plzně s tím ve své studii pracuje a počítám, že místo pro odstavení aut časem uděláme v rámci řešení celého prostoru Chlumu. Teď je ale prioritou co nejrychleji udělat stezku,“ vysvětlil Tolar.

V Plzni se nová stezka do Chrástu napojí u tunelového portálu na mezinárodní cyklostezku ze západní Evropy do Prahy. Nová stezka po bývalé železniční trati odvede cyklisty do Chrástu. Připravujeme i navazující úseky, tedy průtah Chrástem. „U bývalé prachárny se bude sjíždět ke Klabavce, kde se připravuje rekonstrukce lávky přes řeku,“ uvedl v létě krajský koordinátor výstavby cyklostezek Vladimír Kroc.

Část úseků z Chrástu dál na Smědčice a Sedlecko až ke Korečnickému mlýnu je hotová, část se bude upravovat. K mlýnu už stezky vedou. Vize kraje je budování dalších směrem k Darovanskému dvoru a do Radnic. Napojily by se do už fungujícího systému Bike Radnicko. Připravují se i další úseky od Darové na cyklostezce s číslem 37.

Stroj vytrhne dvacet metrů kolejí během pěti minut (3. 12. 2018)