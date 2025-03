Ceny Žebřík ovládl Střihavka. Porotci ocenili Homo Sovietikus od Monkey business

Na akci samozřejmě nechybělo oceňování nejlepších hudebníků za uplynulý rok a speciální koncertní sety rapera Marpa a Kamila Střihavky a jeho hostů.

„Děkujeme mnohokrát za vaše hlasy, na téhle skladbě si s námi zahostoval i Lou Fanánek, a jsme rádi, že se vám líbí,“ sdělil své bezprostřední pocity zpěvák Matěj Ruppert, když přebíral cenu za nejlepší skladbu Homo Sovietikus, kterou s Monkey business nahráli na loňské album Když múzy mlčí. A kterou kapela také představí na svém koncertu 12. dubna v plzeňském klubu Bílej medvěd.

Hudební ceny v letošním roce překvapily vítězi některých kategorií, protože fanoušci v uplynulém roce oceňovali především skvělé koncerty a nové desky. Nelepším zpěvákem byl proto vyhlášen Ben Cristovao, s velmi úspěšným albem Zvíře a sérií majálesových vystoupení.

V letošním roce ho navíc čeká další koncertní výzva v podobě pražské Fortuna arény s kapacitou 35000 návštěvníků. V případě zpěvačky Kateřiny Marie Tiché, která se stala zpěvačkou roku, se také spojilo více aspektů dohromady – album Plamen, jehož stejnojmenný singl dlouhodobě hrají tuzemská rádia a vyprodané turné, v rámci něhož si zpěvačka budovala širokou fanouškovskou základnu.

„V roce 2015 jsem na Žebříku hrála poprvé a byla jsem šťastná, že jsem se dostala na velkou scénu a že mohu vystoupit s mnohem úspěšnějšími muzikantskými kolegy. Tehdy jsem si vůbec nemyslela, že bych mohla také získat cenu fanoušků,“ zavzpomínala na své hudební začátky zpěvačka Kateřina Marie Tichá, kterou v letošním roce čeká hostování na Zpátky tour Marka Ztraceného.

V koncertním programu došlo k velmi výrazné změně, když za nemocnou zpěvačku Leny alternoval raper Marpo se svým Trouble gangem. Směs country a rapu tak dokázala atmosféru v sále pěkně vyšponovat, byť produkce místy narážela na akustické limity prostor. Písně jako Welcome to Nashville, nebo Férovej chlap ale zněly dobře a publikum si je s kapelou také zpívalo. Marpo zároveň se svou poslední deskou Cowboys & Dreamers získal první cenu v kategorii album.

Hlavní hudební hvězdou byl ale na plzeňském Žebříku zpěvák Kamil Střihavka, který získal speciální žebříkovskou cenu a do svého hudebního programu si přizval zpěvačku Báru Basikovou, Dana Bártu a kytaristu Michala Pavlíčka. Skladby Když se snáší déšť, Woo-doo, nebo You Keep On Moving sice přenesly posluchače zpátky do devadesátek, ale zároveň ukazovaly směry dalších hudebních cest, po nichž čeští muzikanti kráčí.