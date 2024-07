V Žebnici se konala traktoriáda. Závodilo 60 lidí, jedna dívka se zranila

Dvě auta a dva traktory má doma Pavel Kordule z Chyše u Žlutic. Traktor nejdříve koupí jako vrak, sám ho opraví a pak s ním jede na závody. S traktorem Zetor 2011, který se začal vyrábět v polovině 60. let minulého století, závodil na sobotní traktoriádě v Žebnici na severním Plzeňsku. Stroj si koupil před třemi lety, odkdy strávil mnoho hodin sháněním náhradních dílů a jeho opravami.

„Manželka mi sice nadává, že už se nám další traktor domů nevejde, ale mně to nedá, dávání strojů do pucu se mi líbí, mám to rád od malička, všechny práce si dělá sám. Tyto traktory veterány sice získávají na ceně, ale kvůli tomu to nedělám,“ vypráví Kordule, jehož traktor, který před desítkami let zvládl orbu, sečení či tahání vleků, je už dnes jen závodní.

Na otázku, jestli by ho půjčil někomu do zemědělství, odpovídá se smíchem, že traktor a manželka se nepůjčují. Náhradní díly kupuje na specializovaných e-shopech. „Pořád se vyrábějí, ale už ne v Česku, většinou je to polská výroba. V Polsku je hodně zemědělců, kteří mají hodně Zetorů, tak se jim to asi vyplatí,“ uvažuje Kordule předtím, než vyjel se svým dvouválcem vážícím dvě tuny na trať v Žebnici, kde se letos konal už 21. ročník traktoriády.

Na 60 závodníků, kteří se sem sjeli z blízkého i vzdálenějšího okolí, soutěžilo tradičně na asi 500metrové trati, která se skládá z přejezdu asfaltové plochy s retardéry a z terénního úseku do kopce k závěrečnému obkroužení vzrostlého stromu a dojezdu do cílové rovinky na místo, kde se říká Trojanská brána.

I tentokrát se soutěžilo v kategorii fréz neboli malých traktůrků, traktorů do 25 koňských sil, traktorů nad 25 koňských sil a také v bezlimitní kategorii strojů domácí výroby. Nakonec se konal závod mopedů, kde nechyběl adrenalinový hromadný start. „Doteď se kvůli traktoriádě nemusel měnit povrch závodní trati, ale po tomto startu tomu bude jinak,“ vtipkoval moderátor závodu, který i letos přilákal zhruba tisícovku diváků.

Ze Štichovic u Manětína přijel senior Václav Myška, který zatím nevynechal ani jeden ročník, protože ho těší dívat se na traktory domácí výroby. „Moc se mi tu vždycky líbí,“ poznamenal.

Staré traktory se líbí i Pavlu Ingrischovi z Horní Břízy, který do Žebnice přijíždí téměř pravidelně. „Tyto traktory na silnicích už nejsou téměř k vidění, proto za nimi jezdím sem. Je to jakási nostalgie, zavzpomínám tu na mládí. V zemědělství jsem sice nepracoval, ale vyrůstal jsem na vesnici,“ uvedl muž středních let, který dorazil se dvěma syny.

Ředitel závodu Rudolf Tauchen poznamenal, že dříve do Žebnice jezdila na závody i stovka strojů, ale poté, co se zpřísnily dopravní předpisy, jezdců ubylo. „To by museli přivést stroje na vleku a to se jim nechce,“ poznamenal uprostřed stánků s různými pochoutkami, pivem a dalšími nápoji, zmrzlinou či oblečením.

Spolupořadatel a místostarosta Plas Václav Gross zase přiblížil, že trať místní nadšenci připravovali zhruba týden.

Poprvé závodila žena, devatenáctileté Markétě Zemanové se ale trať stala osudnou. Převrátil se na ni traktor, když najela na pneumatiku vroubící trať a skončila v nemocnici. „Doufáme, že to bude jen o škrábancích,“ uvedl Tauchen. To se potvrdilo. „Na místě jsme ošetřili ženu narozenou v roce 2005, kterou jsme následně transportovali pozemní cestou plně při vědomí s lehkými poraněními a odřeninami,“ uvedl mluvčí záchranářů Lukáš Uherek.