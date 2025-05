Zdravotnictví potřebuje projít zásadní změnou, tvrdí náměstek hejtmana

V kraji chybí pediatři – lékaři pro děti. Může hejtmanství problém pomoci řešit?

Plzeňský kraj je podle statiky při srovnání s ostatními regiony z hlediska počtu pediatrů druhý nejlepší. Od roku 2018 do roku 2024 nám tady ubyli dva pediatři. To nicméně nic nemění na tom, že jich je dlouhodobě nedostatek a státu se nedaří nahrazovat pediatry, kteří odcházejí do důchodu. Vyřešení problému je primárně starost zdravotních pojišťoven a ministerstva zdravotnictví. Ty by měly tlačit na to, aby pediatrů bylo víc, ale zatím to moc nefunguje. Plzeňský kraj má dvě možnosti jak situaci zlepšit. Máme vypsaný dotační titul, ze kterého podpoříme ty, kteří budou chtít otevřít pediatrickou ordinaci. Druhá možnost je řešit takzvaná rezidenční místa. Ta má otevírat a naplnit ministerstvo, ale v podstatě nevznikají, zejména v oblastech, kde bychom je potřebovali. Uvažujeme o tom, že vytvoříme krajská rezidenční místa. To znamená, že bychom podpořili školitele a studenta, který absolvoval lékařskou fakultu a mohl by nastoupit na to místo. To je myšlenka, která má podporu i odborných společností.

Pokud mluvíte o podpoře vzniku ordinací pediatrů, o jak vysokou částku se jedná? Je tak vysoká, aby byla pro možné zájemce dostatečně přitažlivá?

Na zřízení ordinace dostanou od kraje půl milionu, navíc dostanou něco od VZP a už mají milion na to, aby ordinaci zařídili. Využívá se to, kraj s tím začal minulý rok, kdy jsme měli dvě žádosti. Tento dotační titul je vyhlášen i letos a jsou v něm čtyři miliony korun. Jsme připraveni tento dotační titul vyhlašovat každoročně.

Stejný problém se týká praktických lékařů pro dospělé. Je jich málo. Jak se k tomu staví kraj v tomto případě?

Máme na to velmi podobné řešení jako u pediatrů. Podporujeme zajištění nové ordinace. I v tomto případě může kraj podpořit rezidenční místa. Nicméně je třeba říct, že pro kraj to představuje výdaje 800 tisíc až milion na jedno rezidenční místo. Myslím, že nejdřív se tak budou řešit pediatři a pak praktičtí lékaři.

V oblasti zdravotnictví je také delší čas tématem zubní pohotovost. Ta také neodpovídá poptávce po jejích službách jak v Plzni, tak v dalších oblastech regionu.

Mimo Plzeň pohotovost funguje různě tak, že ji zajišťují stomatologové v okresech Klatovy a Domažlice, a to v sobotu, neděli a ve svátek vždy od 8 do 12 hod. V Plzni je jiná situace. V podstatě centrální pohotovost je dlouhodobě na EUC Klinice na Denisově nábřeží. Smlouva s ní platí do konce roku 2027 a na tu smlouvu momentálně nechceme sahat. Ale začali jsme diskutovat o možnosti zřízení nové pohotovosti. Momentálně si myslíme, že by byla v provozu paralelně s provozem na EUC Klinice. Nevěděli jsme, jestli bude dost zájemců tuto službu zajišťovat, dlouho se říkalo, že tady není nikdo, kdo by ji zajistil. Nakonec nás překvapilo, že kromě EUC Kliniky se ozvaly ještě další dva subjekty, které by byly schopné ji v Plzni sloužit. Město Plzeň nám sdělilo, že nám na tu druhou pohotovost dá polovinu nákladů. Teď vyhodnocujeme, jestli jít touto cestou a jaké hodiny její činností pokrýt. Nejraději bychom byli, aby to bylo od 18 do 22 hodin, kdy bývá největší zájem. Chceme si stanovit, kde by ta druhá pohotovost v Plzni byla, a vypíšeme výběrové řízení na jejího provozovatele.

Kdy budete znát výsledek?

Plánujeme vyhlásit tu soutěž do poloviny roku, aby pak od začátku příštího roku mohla zahájit provoz.

Často se mluví také o tom, že kraje zajišťují službu ´lékař na telefonu´. Někde už to funguje a lidé si to chválí. Kdy se to rozjede v Plzeňském kraji?

Běží to už v Jihočeském a Karlovarském kraji. My momentálně v soutěži hledáme provozovatele a čekáme, jaké přijdou nabídky. Předpokládám, že v květnu nebo červnu budeme znát výsledek.

Kolik na tu službu kraj poskytne?

Vycházeli jsme z tendrů v Jihočeském a Karlovarském kraji a podle počtu obyvatel našeho kraje a dospěli k částce 17 milionům korun. To je maximální částka, kterou by to ročně mělo stát. Podle zkušeností z jiných regionů je typickým příkladem využití té služby telefonát maminky, která volá v neděli večer, říká, že dítě má dva dny teplotu a chce se poradit, jestli má s ním někam vyrazit. Překvapilo mě, jaký byl na Karlovarsku o tuto službu zájem. Za jeden měsíc se do ní přihlásilo přes 12 tisíc lidí a hezky se to rozběhlo.

Zástupci kraje už roky mluví o plánu vybudovat novou nemocnici v Plané na Tachovsku. Kdy bude a jak má vypadat?

Do června bychom měli mít studii, protože jsme si nadiktovali, co všechno tam chceme. Byl bych rád, abychom na konci roku zadali projektovou dokumentaci a příští rok začali projektovat, což potrvá přibližně rok a půl. Pokud všechno půjde dobře, potom by současná krajská vláda mohla na konci volebního období poklepat na základní kámen. Bude to velká investice, která se rozčlení do více let. Ta nemocnice musí být vymyšlená tak, aby dávala ekonomicky smysl a dlouhodobě nezatěžovala kraj. Model, který je zvolený, by to měl splňovat. Je to model, který podporuje ministerstvo zdravotnictví, a říkáme mu ´Komunitní nemocnice´.

A co ten model v praxi obnáší?

V podstatě se jedná o polikliniku s nemocnicí následné péče a rehabilitace k tomu. Model je postavený na tom, že tam můžeme mít zhruba sto lůžek na dlouhodobou péči, u které po dohodě s pojišťovnami předpokládáme navýšení kapacity až na 190 lůžek. K tomu se počítá s ordinacemi ambulantních specialistů, počítá se s výjezdovou základnou záchranky, mohla by tam být jednodenní chirurgie. A samozřejmě ordinace praktických lékařů pro děti i pro dospělé. To vytvoří pro celý region zdravotnické centrum, které oblast dokáže obsloužit. Myslím, že 80 procent z toho, co lidé potřebují, budou moci vyřešit v takové komunitní nemocnici. A dokážeme to udělat tak, aby to bylo pro kraj finančně udržitelné.