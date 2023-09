Zdravotnická škola je zavřená, hasiči dál zjišťují příčinu kolapsu studentek

10:00

Hasiči se dnes ráno opět vrátili do Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické v Plzni, kde v úterý zkolabovalo více než třicet studentek. Podle prvotního oznámení unikla v budově do vzduchu neznámá látka. Hasiči ale při úterních měřeních nic nezjistili. Pracovníci chemické laboratoře dnes proto znovu ve škole pátrají po tom, co mohlo být příčinou zdravotních potíží. Škola na Karlovarská třídě je dnes zavřená