Němci vůbec poprvé posílají studenty na praxi do Domažlické nemocnice

Kvůli dobrým platovým podmínkám odešla řada sestřiček z Čech za prací do Bavorska a na české straně je problém je sehnat. Ani Justyna a spolužačky z jejího ročníku se ale nechystají v Česku zůstat. Její praxe je výsledkem dohody mezi Plzeňským krajem a Nemocnicí s odbornou školou ošetřovatelství v Bad Kötztingu, která nemá dětské oddělení.

Pro studentky to znamená dojíždět dál do německého vnitrozemí, aby získaly povinnou praxi. Využívají tak možnosti absolvovat ji v Domažlicích. Studentky už v Německu pracují jako ošetřovatelky v nemocnicích nebo v domovech pro seniory. „Mají základní zdravotnické vzdělání, ale ve škole v Kötztingu si dalším tříletým studiem zvyšují kvalifikaci na úroveň, jako je u nás praktická sestra. A k tomu potřebují výkon praxe na různých pracovištích,“ popisuje hlavní sestra Domažlické nemocnice Jana Boučková.

Škola jim dokáže zajistit praxi v intenzivní péči, na chirurgii, v oboru vnitřního lékařství nebo v následné péči. „Nejbližší pediatrické oddělení je ale až v Regensburgu nebo Lansdshutu, což je daleko,“ říká Winfried Ellwanger, vedoucí odborného vzdělávání Vysoké školy kraje Cham, pod kterou škola v Kötzingu spadá.

Smlouva umožňuje vyslat až 30 studentů během roku

„Proto jsme loni oslovili naše sousedy - Plzeňský kraj a Domažlickou nemocnici, kde je péče o dětské pacienty na velmi dobré úrovni,“ vysvětluje. Do ročníku bavorské zdravotní školy chodí 25 studentek, které musí během tří let absolvovat všechny typy praxí.

Pediatrii v Domažlicích si zatím vybralo pět z nich a škola věří, že se jich za rok přihlásí už mnohem více. „Naší snahou je, aby zde praxi vykonaly všechny studentky, a nevylučuji, že do budoucna spolupráci rozšíříme i do dalších oborů. V Chamu například zvažujeme navýšit vzdělávání v oboru fyzioterapie, takže se nabízí tato možnost,“ dodává Winfried Ellwanger.

Současná smlouva umožňuje, aby do Domažlic přišlo na praxi v každém akademickém roce až 30 studentů z Německa, nejvýše po pěti najednou. „Jelikož se jich v tom letošním zahajovacím roce přihlásilo pět, je pro obě strany výhodnější nabídnout individuální praxi. Proto k nám budou chodit postupně po jedné,“ doplňuje Jana Boučková.

První studentka si praxi zatím chválí. „Jsem tu velmi spokojená. Je tu hezké prostředí, kolektiv mě přijal vlídně a baví mě práce s malými dětmi. Nástavbové vzdělání dělám proto, že jsem chtěla pracovat jako sestra v intenzivní péči. Teď ale vidím, že by mi nevadilo pracovat ani s dětmi,“ říká Justyna Vörösova. Ta se snaží s pacienty i komunikovat, protože je rodilá Polka, česky trochu rozumí.

Praxe absolvují i žáci učiliště v Domažlicích

Spolupráce škol a praxe přes hranici není v regionu už dávno ničím výjimečným. Co se ale například praxí týká, odehrávají se především v opačném směru, než kterým nyní jezdí bavorské sestřičky. Na praxe do Bavorska už více než deset let míří například žáci Středního odborného učiliště v Domažlicích. „V průběhu tří let absolvují žáci oboru mechanik-seřizovač za pololetí vždy jeden týden u partnerských firem, kde se zdokonalují jak v němčině, tak v odborných dovednostech v programování CNC strojů nebo v hydraulice a pneumatice,“ říká ředitelka učiliště Zdeňka Buršíková.

„Na konci studia stráví v Bavorsku dva týdny. Obvykle se hlásí od čtyř do osmi žáků,“ doplňuje s tím, že praxe jsou výsledkem spolupráce s partnerskou školou Berufsschule Cham. Po celých dvanáct let trvání partnerství školy usilují také o zavedení praxí německých dětí v Česku a podle Zdeňky Buršíkové by to už napřesrok mohlo vyjít.

Rozsáhlý program praxí v Bavorsku mají už po léta také žáci Střední odborné školy a Středního odborného učiliště v Sušici. Projekt praxí funguje už přes deset let a vyjíždějí v rámci něj učni a studenti mnoha oborů, které škola má - od automechaniků a elektrotechniků, přes stavební obory, cestovní ruch, až po sociální činnost. „Pobývají tam na týdenních praxích, bývá to vždy zhruba od dvou do šesti dětí,“ popisuje ředitel školy Jaromír Kolář, který někdy žáky na praxe sám vozí osobním autem.