Chytré boty a rukavice navigují hasiče při zásahu, i bez signálu GPS

15:30

Vědci z Fakulty elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni vyvinuli pro hasiče chytré boty a rukavice, které umí sledovat jejich pohyb. A to i bez signálu GPS. Systém je dokáže navést k ohroženému člověku nebo je navigovat do bezpečí. Novinku s lokalizačním a navigačním systémem nyní vývojáři uvádějí do praxe.