Detektory střelby na fakultě neselhaly, ověřil expert. Hned se mi ulevilo, řekl

„Začalo to už kolem páté odpoledne. Bušilo mi z toho srdce. Měl jsem jeden telefonát za druhým, bral jsem je co dvě minuty,“ vzpomínal Lukáš Svoboda.

„Volali mi známí, kteří ví, že tam čidla máme. Ale řešili jsme to i s odborníky, kteří se zajímají o bezpečnost a vědí o nás. Hodně lidí se na tu událost ptalo. Pokrytí areálu univerzity detektory je dobré. Nakonec se potvrdilo, že ke střelbě nedošlo, takže bylo dobře, že čidla nezareagovala,“ prohlásil.

Přiznává, že jakmile měl první zprávy o události, hned se díval do historie, co čidla hlásila. „Znejistilo mě to, protože my si tu technologii pipláme, jezdíme na její simulované testy, zkoušíme ji, zjišťujeme její slabé stránky. Pokud někdy nereaguje, jak by měla, snažíme se to hned napravit. Jestliže by skutečně došlo ke střelbě a čidla na ni nezareagovala, to bychom byli hodně smutní,“ vysvětloval.

Když se nakonec střelba nepotvrdila, hodně se mu ulevilo. „Každopádně jsme rádi, že se jednalo o planý poplach a nebylo to nic vážnějšího.“

Podle Lukáše Svobody čidla z jeho firmy dokážou střelbu detekovat na vzdálenost 200 až 250 metrů, ale záleží na podmínkách v konkrétních místech. Například na tom, jak by byl kde zvuk cloněný budovami, čímž by se utlumil.

Podle policie se na místě události v areálu ZČU údajně ozvalo zvolání Alláhu Akbar. Svoboda tvrdí, že i takové výkřiky některá čidla jeho firmy umí zaregistrovat. „Máme třeba detektory v Amsterdamu a tam už několik takových výkřiků zaznamenaných máme. Ale v případě Západočeské univerzity žádný křik ani střelba zaregistrované nebyly,“ uvedl.

Speciální detektory má ZČU umístěné pouze u budov a nyní se řeší jejich umístění také uvnitř.

Podle Svobody se jeho firma v posledním roce hodně věnuje odfiltrování výbuchů zábavní pyrotechniky. „Tu už umíme rozpoznat zhruba z 80 procent. Ale v některém, zejména městském prostředí, se může zvuk různě odrážet a výbuch petardy může znít jako výstřel a vyvolat falešný poplach. Určitě je ale lepší, když na něco takového čidlo upozorní,“ uzavírá.