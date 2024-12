Vyloučení, nebo jiný trest. O studentech stíhaných za poplach rozhodne děkan

„Informace, že za celou středeční událostí stáli studenti jedné z fakult naší univerzity, mě šokovala,“ reagoval na obvinění dvou studentů ve věku 24 a 25 let z výtržnictví rektor ZČU v Plzni Miroslav Lávička. Blíže se k aktérům odmítl vyjádřit s tím, že zatím nezná ani jejich jména. Podle zjištění MF DNES se jedná o studenty ze strojní fakulty.

Doufá, že oba aktéři svého činu už litují, že si uvědomili, co učinili, a že přemýšlejí nad tím, jaké to bude mít důsledky. Zdůraznil, že se je policii podařilo velmi rychle identifikovat i díky tomu, že jim vysoká škola poskytla kamerové záznamy a kriminalisté měli také údaje z identifikátoru vstupu. „Ukázalo se, že opatření, která jsme zavedli, fungují a že se s nimi dá dál pracovat,“ řekl rektor.

„To, co dotyční udělali, je neomluvitelné, a já pevně věřím, že něco podobného se už opakovat nebude. Není možné, aby se tohle dělo na univerzitní půdě a proto budeme i nadále s policií spolupracovat. Vyšetřování stále probíhá a my jsme jim plně k dispozici,“ pokračuje Lávička s tím, že paralelně bude i na ZČU probíhat vlastní řízení.

Půjde o takzvané disciplinární řízení. „Tito dva studenti spadají pod děkana příslušné fakulty. Disciplinární komise, která toto řízení zahájí, pak děkanovi podá návrh trestu. A děkan pak o něm rozhodne,“ vysvětlil Lávička.

Podle něj mohou být studenti buď vyloučeni, podmíněně vyloučeni, nebo mohou dostat jinou sankci. O jakou konkrétně jde, ale neupřesnil.

Na otázku, jaký trest by studentům dal, odpověděl, že se potřebuje seznámit s tím, co se na fakultě skutečně stalo, protože to bude rozhodující, zda pozdvižení způsobili úmyslně. Jeden ze studentů podle policie zvolal Alláhu Akbar (arabsky Bůh je veliký) a druhý napodoboval střelbu.

„Já v tom vidím jednoznačně porušení etického kodexu a porušení imatrikulačního slibu. Rozhodneme na základě našich vnitřních předpisů,“ dodal rektor s tím, že děkan může rozhodnout o působení mladíků na vysoké škole ještě před tím, než policie vyšetřování uzavře.

Zároveň ocenil studenta, který zavolal na policii a informoval ji o možné střelbě. „Bylo to z jeho strany velmi rozhodné a odvážné jednání a bylo to přesně tak, jak jsou na to naši studenti a zaměstnanci školeni. V těchto krizových situacích tato rozhodná a odvážná jednání zachraňují životy,“ domnívá se rektor a chce studentovi osobně poděkovat.

Na závěr připomněl, že ZČU bude pokračovat nezávisle na středečním incidentu v posilování bezpečnosti. „Do konce letošního roku nakoupíme vlastní varovný systém. Dosud jsme pracovali s tím, že SMS rozesílala policie nebo hasiči. My ale chceme být v tomto ohledu nezávislí. Opatření ale bude daleko více,“ plánuje Lávička.