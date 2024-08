Nemůžu ven, volala čerpadlářka. Příval bahna ženu uvěznil, vynesli ji na zádech

Průtrž mračen zasáhla Zbiroh v neděli před druhou hodinou odpoledne. Blesky doprovázel prudký déšť. V průběhu první hodiny napršelo kolem 80 litrů vody na metr čtvereční. Pak déšť zeslábl, po chvíli znovu zesílil. V další hodině napršelo dalších 20 milimetrů.

Už necelou půl hodinu po začátku první bouřky místní dobrovolní hasiči vyjížděli k prvnímu čerpání vody do Švabínské ulice. Tou se valila voda z luk a tekla do prvních sklepů. Jak přibývaly požadavky na zásah hasičů, posílali do terénu další a další auta.

Velitel zbirožské jednotky Ludvík Svoboda řekl, že před půl třetí byli hasiči u místní benzinky, která je na okraji obce pod kopcem. „Když jsme tam přijeli, bylo na čerpací stanici pár centimetrů vody. Jeli jsme řešit další události a do půl hodiny paní z čerpací stanice volala znovu. Říkala, že tam je půl metru bláta s vodou a že se nemůže dostat ven. Dveře, které se otevírají ven, nešlo kvůli vrstvě bahna po našem příjezdu otevřít. Kolegové tam šli zadem a vynášeli ji ven na zádech,“ popsal Svoboda.

Kvůli potopě na benzince pomáhali i členové záchranného hasičského útvaru, který sídlí v bývalých kasárnách pod místním zámkem. K čerpací stanici vyslali nakladač k odstranění největších nánosů bahna. Poté hasiči vyprostili i auto čerpadlářky. Pro hasiče tam zásah skončil až kolem 21. hodiny.

Místním dobrovolným hasičům pomáhala v neděli odpoledne také dobrovolná jednotka z Kařezu a profesionálové z Radnic.

Vody padalo z nebe tolik, že ji kanalizace nepobírala. „Přes 100 milimetrů srážek v tak krátké době, to je něco neskutečného. Voda vyrazila poklopy kanalizace, tady u radnice voda stříkala z kanalizace do metrové výšky. Největší problém byl u čerpací stanice, nad kterou bylo zorané a čerstvě oseté pole. To voda všechno vzala a valila se na silnici i čerpací stanici, kde byly velké nánosy bahna. Pokud už nebude moc pršet, většina zaplavených komunikací by mohla být uklizená do konce týdne. Myslím, že čerpací stanice bude mimo provoz asi delší dobu,“ soudí starosta Josef Štícha.

K benzince stékala voda z pole ještě v pondělí. Hasiči nejprve pročistili odpadní kanály, aby z velké laguny mohla odtékat voda, pak začala specializovaná firma odstraňovat bahno z čerpací stanice. Hasičům se ještě podařilo přesměrovat přitékající vodu do hluboké rýhy, aby ji odklonili mimo stanici.

Mluvčí společnosti MOL Tomáš Trč na dotaz MF DNES uvedl, že zatím není vyčíslené, jak velké škody na čerpací stanici napáchala blesková povodeň. „Zatím je velice brzy, teprve probíhají práce na odklízení vzniklé spoušti. Technologie dosud není přístupná. Zatím ale můžeme vyloučit únik pohonných hmot,“ řekl Trč. Na rozsahu škod a náročnosti oprav pak bude záviset termín znovuotevření stanice.

Starosti budou mít i majitelé zahrádek, kterými se voda prohnala. Na louce pod obcí je podle slehlé trávy jasně viditelné, kudy se divoká řeka valila.

Ze záznamů výjezdů hasičů vyplývá, že od nedělního rána do pondělního poledne jednotky v celém kraji vyjížděly k 26 čerpání vody a osmi padlým stromům. Z toho jen ve Zbirohu dvacetkrát čerpaly vodu.

Poslední dva výjezdy kvůli velké vodě přišly v pondělí dopoledne. Jednou to bylo čerpání vody ze sklepa v bytovém domě, druhý případ byl ze zámku, kde byla vytopená bývalá vrátnice. „Z té jsme vodu poprvé čerpali v neděli večer, teď jsme se tam ještě vraceli,“ vysvětlil velitel zbirožských dobrovolných hasičů Ludvík Svoboda.

Meteorologové v neděli dopoledne varovali, že v Plzeňském kraji hrozí místy velmi silné bouře s přívalovými dešti. Přesné místo ale většinou dopředu určit nedokážou.

Podle Marty Suché z plzeňského pracoviště Českého hydrometeorologického ústavu v neděli chybělo proudění vzduchu, proto bouřky zůstaly u Zbirohu a téměř se nehnuly. „Bohužel nepostupovaly dál. Vydaná výstraha s něčím takovým počítala, ale dopředu nevíte, kde taková situace nastane. Za celou neděli byly ve Zbirohu naměřené srážky 110,6 milimetru,“ shrnula Suchá.

V Plzeňském kraji podobná situace nastala letos už potřetí. Dvakrát ji zažili v Blížejově na Domažlicku, nejprve v polovině května, pak koncem června.

Na začátku června se bouřky vytvořily a téměř nehnuly od vrchu Radyně se zříceninou hradu. Vodu valící se z okolních kopců nepobral Losinský potok, do kterého směřovala většina vody, dravý živel se vylil z koryta a v části Štěnovic zaplavil domy, odnášel auta a trhal asfalt z cest.