Že se cítí jako Rus, že chce získat ruské občanství, že Rusko je jeho domov a že jedinou chybou, kterou udělal, je to, že se do Ruska neodstěhoval dřív, protože to tam miluje.
To jsou vyjádření šestadvacetiletého Plzeňana Jakuba Zieby, která učinil pro nejsledovanější ruskou televizi První kanál, ovládanou Kremlem neboli lidmi kolem ruského prezidenta Vladimira Putina. Upozornil na to bezpečnostní analytik Roman Máca. Připomněl i to, že Zieba je hvězdou ruské propagandy.
Zástupci vedení plzeňského městského obvodu se od svého kontroverzního kolegy poprvé distancovali krátce po posledních komunálních volbách, nyní už tak učinili všichni předsedové zastupitelských klubů.
|
Žije v Rusku, ale úřaduje v Plzni. Zastupitele přesto odvolat nejde
„Od veřejných aktivit, vystupování a prohlášení zastupitele Jakuba Zieby, které podporují nebo mohou být vykládány jako podpora zájmů Ruské federace, již lze považovat za stát uplatňující vůči České republice nepřátelské politické, bezpečnostní a informační aktivity, se ve středu 28. ledna na svém jednání distancovali zastupitelé městského obvodu Plzeň 1,“ stojí v úvodu prohlášení zastupitelů MO Plzeň 1.
„Jmenovaný člen se doposud jednání zastupitelstva účastnil osobně pouze dvakrát, a to v prosinci 2022, kdy skládal zastupitelský slib, a v červnu 2023. Pětkrát byl přítomen online, jedenáctkrát se jednání nezúčastnil vůbec. V loňském roce vždy zaslal omluvu, o online účast však nepožádal, přestože mohl. Zasedání se koná pětkrát do roka, tedy zatím proběhlo osmnáct jednání,“ informovala mluvčí obvodu Miroslava Vejvodová.
Platná právní úprava neumožňuje odebrání mandátu členu zastupitelstva. „A to ani v případě, že mandát fakticky nevykonává a jeho jednání může závažným způsobem poškozovat dobré jméno městského obvodu Plzeň 1, jeho orgánů nebo důvěru veřejnosti v místní samosprávu,“ uvedla starostka Jedničky Ivana Bubeníčková z hnutí ANO na posledním zasedání zastupitelstva 28. ledna.
|
Česko je rukojmím USA, hlásá plzeňský zastupitel v Rusku a touží potkat Putina
Citovala přitom z usnesení, na němž se shodli předsedové všech zastupitelských klubů s výjimkou SPD. Zieba je podle Mácy velkou hvězdou ruské propagandy, dá se sem zahrnout nejen jeho vystoupení v ruské státní televizi, ale i rozhovory v novinách či vystoupení na konferencích.
Sám pro sebe se bezpečnostní analytik ptá, proč se Jakub Zieba nevzdá zastupitelského mandátu, když se tak moc chce stát Rusem. „Odpovědí může být jediné, v ruštině je totiž pro poslance parlamentu i zastupitele stejné slovo - deputat. Rusové si tedy pak myslí, že je v Česku něčím jako poslanec a ne jen komunální opoziční zastupitel, takže zastupitelský mandát je pro něj hodně důležitý,“ míní Máca.
Ten upozornil i na jinou absurditu. „Jakub Zieba vystudoval bakaláře na volgogradské univerzitě, ale současně požádal o uznání diplomu v České republice, nostrifikaci zajistila Jihočeská univerzita. Proč žádá uznání vzdělání v České republice, když se cítí být Rusem?“ ptá se Máca.
„Svým sledujícím na sociálních sítích říká, jak se má v Rusku skvěle, jaký je tam blahobyt, ale občany Česka, tedy z jeho pohledu chudého Západu, žádá o zasílání peněz. Vy chudí Češi, kteří na Západě trpíte, mi posílejte peníze na můj život v Rusku, kde je ráj na zemi a blahobyt, to je absurdní,“ podotýká Máca.
Ruský režim své věrné odměňuje
A čím si podle Mácy ještě Zieba vydělává na živobytí? „Má kolem čtyř tisíc korun měsíčně za mandát zastupitele, vydělává mu youtube kanál, kde počty sledujících znamenají peníze. Protože studuje navazující magisterské studium, prohlašuje o sobě, že je zástupcem české kanceláře Světového festivalu mládeže a studentstva, kam ruský režim zve mládežníky z různých zemí světa. Festival je založený Putinem, takže Zieba pracuje pro ruský státní aparát. Je jasné, že když loajálně slouží režimu, ten ho za to odměňuje, to je tam běžná věc. Že by to fungovalo transparentně pod nějakou pracovní smlouvou, to ale určitě ne,“ vysvětluje Máca.
Přidává i to, že Zieba se do Ruska dostal přes Ruský dům v Praze, což je kulturní centrum, které slouží aktivitám ruských agentů.
„Zieba je tedy v péči ruských tajných služeb a získává odměny a výhody za to, že objíždí propagandistické akce. Ruský režim zkrátka své věrné odměňuje,“ nastiňuje Máca.
Zieba již dříve uvedl, že vedení MO Plzeň 1 (ANO, Piráti, PRO Plzeň a STAN) zaujalo jasnou pozici a vyjadřuje světonázor, se kterým se neztotožňuje. „Má právo se od mých postojů distancovat a na věci to nic nemění. Žijeme v demokracii, kde každý máme právo vyjádřit i opačný názor, který je podložen fakty, i když ne moc populárními,“ uvedl v roce 2022 Zieba.
|
S hnutím souzním. Okamuru obdivuji, říká devatenáctiletý kandidát SPD
„V roce 2014 byl na Ukrajině proveden státní převrat, který se obyvatelé Krymu a Luganské a Doněcké národní republiky, kteří také byli občany Ukrajiny, rozhodli neuznat. Občané následně ve dvou referendech rozhodli o připojení k Ruské federaci. Ruská federace neustále vyzývala Západ i Ukrajinu k plnění mírových Minských dohod. Sama Angela Merkel přiznala, že mírové dohody nebyly myšleny ze strany Západu vážně a využili je pouze k tomu, aby Ukrajinu vyzbrojili. Výsledky vidíme dnes,“ uvedl Zieba v roce 2022.
Letos už otázky redakce iDNES.cz, co říká na názor zastupitelů nebo jestli je ospravedlnitelné to, že Rusko na Ukrajině útočí proti civilistům, Zieba nezodpověděl. Neodpověděl ani na to, jestli si myslí, že snaha Donalda Trumpa o mír mezi Ruskem a Ukrajinou bude korunována úspěchem. Jen uvedl, že už dal vyjádření Českému rozhlasu a až příspěvek vyjde, může z něj redakce iDNES.cz čerpat.
Prohlašuje o sobě, že je youtuber, který o Rusku píše pravdu. „Jen se podívejte na lednici v Rusku, prázdná lednice, není z čeho vařit,“ komentuje ironicky a ukazuje ve svém youtubovém vystoupení ze Silvestra na vlastní přeplněnou lednici a dodává: „Sankce natolik fungují, že si nepořídíme ani plzeňské pivo.“ Populární nápoj však hned vyndává z lednice.
Divák na záběrech vidí i sváteční stůl zcela zaplněný dobrotami v podobě jednohubek, salátu, chlebíčků či šampaňského. Zieba ukazuje i to, jak si přes internetový obchod objednává boty a jak chválí, že na každém kroku si je v Rusku může vyzvednout a nemusí je ani předem platit. Neopomene přidat i cenu, z které vyplyne, že jsou levnější než v Česku.
|
Rusko je záruka míru ve světě a můj domov, hlásá nový plzeňský zastupitel
„Ale že průměrný důchod je tam čtvrtinový ve srovnání s Českem, to už se lidé nedovědí,“ reaguje analytik.
„Je součást propagandy režimu, který nám vyhrožuje jadernou válkou, okupací, podniká proti nám propagandistické akce, různé sabotáže, kybernetické útoky. Toho všeho je součástí. Čeští daňoví poplatníci ho platí za to, aby pracoval proti České republice,“ popsal Máca.
Ten upozornil i na to, že Zieba uzavřel sňatek s občankou Ruska a v Rusku si koupil byt. „Jeho spolužáci z běžných ruských rodin si těžko takový blahobyt užívají,“ připomněl Máca, který zná jiné příběhy.
„Rodina v Rusku má třeba tři syny, jednoho dobrovolně pošle na frontu, kde si vydělá v přepočtu kolem 50 tisíc korun měsíčně. Pokud syna zabijí nebo zraní, rodina dostane odstupné v podobě třeba bytu a tím vyřeší problém, že zbytek rodiny nemá kde bydlet. To, že chodí obětovat svoje životy, o blahobytu nesvědčí. Jakub Zieba to ale ve svých youtubových vystoupeních neříká,“ nastiňuje Máca.
Na otázku, jestli mu nepřipadá absurdní i fakt, že zástupci ANO, které utvořilo vládní koalici s SPD, se v Plzni na Lochotíně od plzeňského zástupce SPD Zieby distancují, Máca odpověděl, že je to asi pod rozlišovací schopností vedení ANO v Praze. „Asi chtějí být v Plzni zvoleni, komunální politika je něco jiného,“ dodal Máca.