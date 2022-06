Cena nového domu pro Západočeskou galerii může překročit 1,5 miliardy

Projekt stavby, pro kterou je vytipované místo v centru Plzně U Zvonu, přitom Plzeňský kraj připravuje od roku 2005. Naléhavá potřeba zajistit vhodné prostory pro cenné sbírky ale existuje už mnohem déle - desítky let.

„V tuto chvíli mohu říci, že je výstavba bez dotačních peněz ministerstva kultury pro kraj v podstatě velkým soustem,“ prohlásil ekonomický náměstek hejtmana Roma Zarzycký z ANO.

Zároveň však uvedl, že kraj na projekt získal od ministerstva kultury dotaci 15 procent z celkové ceny a tvrdil, že projekt by byl přínosný. I s uvedenou dotací ale podle Zarzyckého přesahuje možnosti hejtmanství.

„Tento kraj má naprosto jiné priority, nemůže si to v tuto chvíli dovolit,“ řekl Zarzycký. Nicméně připouštěl, že pokud by hejtmanství získalo z národních zdrojů 40 procent celkové ceny, nemuselo by od záměru ustupovat. Odhadoval, že kraj by potřeboval na budovu galerie od státu 650 až 750 milionů.

Zástupci hejtmanství pak vyzývali ministra kultury Martina Baxu z ODS, aby se sháněním peněz pomohl. Radní kraje pro kulturu Libor Picka ze STAN řekl, že se už pokusil kvůli financování budovy pro galerii jednat s ministrem financí Zbyňkem Stanjurou z ODS, ale neuspěl.

Martin Baxa upozorňoval, že téma výstavby budovy pro galerii je velmi vážné a že je připraven o něm jednat, ale pokud se záležitost řeší s ministerstvem financí, nechtěl věc komentovat. „Moje ministerstvo závazky plní. Je projednána dotace ve výši téměř 180 milionů,“ uvedl.

Radní Libor Picka se domnívá, že ministerstvo kultury má minimální rozpočet a nemůže na galerii poskytnout 700 milionů korun.

„Takže pro mě je jediný partner pan ministr financí. Pokusím se k němu dostat, abychom si to mohli vysvětlit. Teď je ideální doba na to, aby se příspěvek na galerii dostal do státního rozpočtu,“ sdělil.

Od státu na novou budovu 650 až 750 milionů

Libor Picka věří, že stále existuje reálná naděje na to, že nová budova pro Západočeskou galerii vznikne. „Nejdřív musíme prověřit všechny možnosti, jak na to peníze získat. Až mi někdo aspoň dvakrát po sobě řekne, že to opravdu nejde nebo že to není možné, tak teprve po tom tomu začnu trochu věřit. Do té doby se budu snažit to dát dohromady,“ prohlásil.

Hejtman Rudolf Špoták z Pirátů se také domnívá, že naděje na stavbu stále existuje. Tvrdí, že o dalších možnostech bude společně s radním Pickou diskutovat i s ministrem Baxou. „Budeme jednat o tom, jestli je nám ministerstvo kultury schopné pomoci. Pokud nám řekne, že ne, budeme se to snažit řešit jinak. Jen si musíme říct na rovinu, jak to je,“ konstatoval.