Západní okruh čekají změny, jako první přišel zákaz předjíždění na estakádě

Silničáři dopravní značení přemalovali v noci, v pátek se už na mostě přes údolí Mže vinula nepřerušovaná středová čára. Přemalování původní přerušované středové čáry na plnou bylo připravené od poloviny dubna.

Podle náměstka plzeňského primátora pro dopravu Aleše Tolara se čekalo na vhodné počasí. „Opatření jsou v zájmu bezpečnosti všech, kteří novou komunikaci využívají. Podle aktuálního sčítání to je denně až 19 tisíc vozidel,“ uvedl Tolar.

Silnice za více než dvě miliardy korun se řidičům plně otevřela v noci na 20. února. Po zhruba 30 hodinách se na mostě stala první havárie, kvůli které byl provoz na estakádě kompletně zastavený více než čtyři hodiny. Řidič oktavie musel prudce brzdit kvůli riskantně předjíždějícímu autu jedoucímu opačným směrem. Jenže do brzdící oktavie zezadu narazil řidič se scalou, který podle policistů nedodržel bezpečnou vzdálenost. Oktavie skončila ve svodidlech, scala se převrátila na střechu.

Snížení rychlosti z 90 na 70 kilometrů v hodině

Právě tahle nehoda a dlouhé zavření silnice byla prvním impulzem k úpravě dopravního značení. Teď se už na mostě předjíždět nesmí, rychlost zůstala zachovaná na 90 kilometrů v hodině.

Celý západní okruh nechávají posoudit krajští silničáři po prvních týdnech provozu dopravním expertem, zároveň shromažďují podněty i od veřejnosti. I když velké jednání o zjištěních bude na konci května, už teď je jasné, že minimálně před křižovatkou se silnicí do Zadních Skvrňan bude na západním okruhu snížená rychlost z 90 na 70 kilometrů v hodině.

„Tím, že západní okruh využívá stále více vozidel, od Skvrňan je vjetí na něj stále složitější,“ uvedl technický ředitel SÚSPK Martin Vít. Tahle křižovatka je komplikovaná v tom, že je v zatáčce a v místě hlubokého zářezu. Autům vyjíždějícím z vedlejší ulice svahy komplikují rozhled. Navíc právě tudy vjíždějí na západní okruh od Skvrňan i autobusy městské dopravy.

„Kvůli zvýšení bezpečnosti výjezdu autobusů na západní okruh jsme podávali podnět ke snížení rychlosti před křižovatkou na okruhu,“ potvrdil mluvčí Plzeňských městských dopravních podniků René Vávro.

Jana Tomanová, pověřená vedením magistrátního odboru dopravy, uvedla, že v současné době na téhle věci pracují. „Dopravní značení se snížením maximální povolené rychlosti před touto křižovatkou by se mělo objevit na západním okruhu z obou směrů v průběhu léta,“ potvrdila Tomanová.

Kamery budou sledovat provoz

Vedoucí krajského odboru dopravy Dušan Pakandl naznačil, že v budoucnu by se mohly na několika místech západního okruhu objevit i kamery, které by sledovaly provoz. Protože kraj nemá vlastní dohledové centrum, signál z kamer by mířil na obrazovky městského kamerového systému.

Šéf plzeňské Správy informačních technologií Luděk Šantora řekl, že první kamera by se měla objevit u vjezdu na západní okruh na Košutce. Nesloužila by jen k přenosu obrazu. „Při využití umělé inteligence by sloužila jako počítač průjezdu osobních a nákladních aut, data by ukládala do statistik,“ vysvětlil Šantora. Další kamery by se v budoucnu mohly objevit i přímo na estakádě a dalších místech okruhu. Jejich napojení do městského systému je ale závislé na přívodu elektřiny a nerušenému přenosu velkého množství dat. Proto je ideální datový kabel, ale jde to i vzduchem.

Záběry z kamer mohou výrazně pomoci i hasičům, zejména ze stanice Košutka. Na základě aktuálních záběrů z kamer by mohli měnit trasy při výjezdech.

Podle náměstka primátora Aleše Tolara západní okruh ulevil provozu v Karlovarské ulici v Plzni, intenzita je tam nyní až o pětinu nižší než před rokem. „Město intenzivně připravuje ve spolupráci s ŘSD a krajem zkapacitnění okružní křižovatky u Makra, které proběhne v letech 2024 a 2025. Také začnou výkupy pozemků, aby mohl být v budoucnu západní okruh rozšířený o další dva pruhy,“ prohlásil Tolar.

Dopravní nehoda uzavřela den otevřený západní okruh Plzně (21. 2. 2023)