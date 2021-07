Kruhový objezd u Makra připravují na nápor aut ze západního okruhu Plzně

Po Regensburské ulici bude přijíždět víc aut. Kvůli obavám, že v místě bude provoz kolabovat, se dlouhodobě plánovala přestavba kruhové křižovatky. Dnes už je jasné, že se to nepodaří zcela stihnout před zprovozněním kompletního západního okruhu na začátku roku 2023.

Na potřebné přeměně křižovatky spolupracuje Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) s Plzeňským krajem, který staví okruh.

Šéf plzeňské pobočky ŘSD Zdeněk Kuťák potvrdil, že před zprovozněním okruhu bude možné stihnout jenom část úprav, jejich cílem je vybudovat takzvanou turbookružní křižovatku, která zvládne větší počet aut. A počítá se přitom, že s řízením provozu pomůže světelná signalizace. Zatím je ovšem připravená pouze základní studie.

„Celý záměr má dvě etapy. Finální úprava se nestihne,“ prohlásil Zdeněk Kuťák. Tvrdí, že nyní je klíčové přebudovat napojení křižovatky na Regensburskou ulici, aby vjezd z ní měl větší kapacitu. To znamená, že z Regensburské by se mělo na okružní křižovatku vjíždět dvěma pruhy místo jedním.

V souvislosti s tím bude ale podle Kuťáka zapotřebí kvůli ohledům na bezpečnost ubrat jeden ze dvou pruhů na vjezdu z Domažlické třídy. „Takže pomůžeme Regensburské a trochu přibrzdíme Domažlickou. Ale podle toho, jak vypadají simulace provozu, mělo by to pomoci. Intenzita provozu na Domažlické to snese,“ uvedl.

Na úpravě napojení Regensburské se začne pracovat brzy, aby bylo hotové před otevřením západního okruhu.

Se samotnou stavební úpravou kruhové křižovatky by se ale podle Kuťáka dalo začít až v horizontu dvou let. „V příštím roce to nebude. Snad v tom dalším. Intenzivně se na tom pracuje,“ konstatoval.

Výsledkem má být turbokřižovatka řízená světelnou signalizací. „Turbokřižovatka je nejvýkonnější typ křižovatky. Má ale oddělené jízdní pruhy a při vjezdu je důležité se zařadit do toho správného,“ vysvětluje.



Ze simulací budoucího provozu prý varianta turbokřižovatky se světelnou signalizací vyšla jako nejvhodnější. „A ukázala, že její kapacita bude dostatečná,“ tvrdí Kuťák.

Okružní křižovatka u Makra je přetížená

Technický ředitel Správy a údržby silnic Plzeňského kraje Martin Vít připustil, že okružní křižovatka u Makra bývá přetížená a dokončením západního okruhu se tam přivedou další vozidla.

„Proto jsme si s předstihem objednali od dodavatele celé turbokřižovatky úpravu napojení Regensburské. Nyní se připravuje projekt pro stavební řízení a v září by měla následovat žádost o stavební povolení. Chceme, aby v době zprovoznění západního okruhu byl připravený další jízdní pruh, který odlehčí provozu z Regensburské směrem do křižovatky. Rádi bychom to během příštího roku zrealizovali,“ konstatoval.

Západní okruh Plzně má odvést část tranzitní dopravy především z Karlovarské a Klatovské třídy. Zástupci města odhadují, že v oblasti rondelu na Roudné a mostu Generála Pattona by pak intenzita provozu mohla klesnout denně v průměru zhruba o 15 tisíc aut, která by odvedl okruh.

Náměstek primátora Plzně pro dopravu Michal Vozobule uvedl, že po otevření západního okruhu sice na křižovatku přijede víc aut z Regensburské, ale také by mohl mírně klesnout provoz na Domažlické nebo Folmavské ulici. Řekl také, že podle dosavadních zkušeností fungují turbokřižovatky dobře a pomáhají plynulosti provozu.

První etapa západního okruhu mezi Domažlickou ulicí a Křimicemi, dlouhá zhruba 2,5 kilometru, byla dokončena v roce 2014. Nyní se staví druhá etapa od Křimic ke Studentské ulici na Severním Předměstí.



Po dokončení bude mít západní okruh délku přibližně šest kilometrů. Výstavba této okružní komunikace byla plánovaná už od 90. let minulého století.

