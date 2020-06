Pétépáci se vrátili na Zelenou Horu, Černé barony připomíná výstava

Celá expozice nazvaná Černí baroni v Nepomuku aneb Terazky se vrací se skládá ze sedmdesáti fotografií metr na metr padesát. „Ty zachycují jednotlivé scény z filmu a umístěny jsou přesně v prostoru, kde se záběry natáčely,“ uvedl autor celého projektu Martin Mitva Lukeš.

Návštěvníci mohou navštívit zámek, kde poznají místnosti, které se ve filmu proměnily v tělocvičnu, umývárnu, Terazkyho kancelář, místnost, kde vojáci spali, a ošetřovnu. Prohlídková trasa zájemce provede i podzámčím, v němž se Černí baroni rovněž natáčeli.

Velkým lákadlem by měl být například také Ráj socialistických prasat, tedy dvůr Šternberk, místo, kde se v oblíbeném snímku vojín Kefalín v podání Ondřeje Vetchého staral o vepře.

„Tam to bude všechno přesně tak, jak to vidíte ve filmu. Nebudou chybět všechny nápisy a ani samotná prasata. Návštěvníci to tak budou mít se vším všudy,“ dodává s úsměvem Lukeš.

Plány revanšistů zhatí naši vepři boubelatí

Návštěvníci si budou moci přečíst třeba dnes už slavné heslo: Plány revanšistů zhatí naši vepři boubelatí a prohlédnout si i vlajku s vyobrazením vepřové hlavy.

Na žádném z míst nebude chybět obrazovka, na níž bude vždy daná pasáž filmu promítána. „Máme práva jak na fotografie, tak na záběry z filmu,“ doplňuje Lukeš.

Ten měl nápad na vytvoření filmové expozice v hlavě už zhruba deset let. Teprve nyní ale získal povolení.

„K filmu Černí baroni mám velmi kladný vztah. Líbil se mi, už když šel do kin. A k regionu mám blízko zejména proto, že moje maminka pocházela z Kláštera. V dětství jsem sem často jezdil k babičce, mám to tady moc rád. Zelená hora je dominantou regionu, dlouho se tady nic nedělo. Až teď se to podařilo,“ řekl Lukeš, který pochází z Kvášňovic na Klatovsku, ale už řadu let žije v Nepomuku.

Otevření výstavy se mělo odehrát už dříve, kvůli opatřením proti koronaviru se ovšem muselo posunout.

„Bylo to ale k něčemu dobré, protože v původním termínu bychom nezvládli otevřít restauraci. Díky odloženému startu už bude k dispozici,“ konstatuje Martin Mitva Lukeš, který zvládl expozici nainstalovat s pomocí několika přátel během dvou měsíců.

Trasu připomínající filmovou komedii o osudech pétépáků, tedy příslušníků pomocných technických praporů, je možné navštívit do konce srpna vždy od pátku do neděle od 10 do 19 hodin. O víkendech se zde konají doprovodné akce.

Ukázka z filmu Černí baroni (16. 3. 2012)