Na Kozlu zpoplatní návštěvu zámeckého parku, kontroly budou namátkové

„V minulosti se za průchod areálem platilo pouze jednorázově při různých akcí. Plošné zpoplatnění je zavedeno poprvé. V zahraničí je to ale běžné, stejně jako na některých jiných památkách v republice,“ potvrzuje kastelán Jan Polívka informaci, kterou přinesly Novinky.cz.

Opatření na Kozlu zavedli především kvůli tomu, že příspěvek od státu na údržbu památky zůstal stejný, náklady ale přitom neustále narůstají. „Chceme zachovat kvalitu péče o areál, případně ji ještě zlepšit. Na to budou vybrané peníze určeny. Stejně tak jako do obnovy další části parku. Podařilo se nám získat prostředky na nový altán v části, která bývala dříve lidmi spíše opomíjena. Teď je ale třeba vybudovat infrastrukturu v podobě laviček, košů nebo cest,“ vysvětluje Polívka.

Na prohlídku zámeckých interiérů nebo výstav na Kozlu vloni zamířilo 25 tisíc lidí. Přesné statistiky o tom, kolik lidí navštíví zámecký park, nejsou. Podle kvalifikovaných odhadů jich sem ale ročně přijde zhruba 200 tisíc. Často po nich zůstává nepořádek, jehož úklid pak musí zajistit správa památky.

„I to je jeden z důvodů, i když spíše okrajový. Je ale pravda, že bychom třeba například rádi na místní vzácné stromy znovu umístili označení, které vandalové zničili,“ sděluje.

Další zámecké parky mohou následovat

Kolik peněz se ve skutečnosti vybere, není jisté. I vzhledem k tomu, že ne každý z návštěvníků bude kontrolovaný. „Bude to čistě v režii návštěvníků. My ale lidem věříme. Podobně to funguje i u některých jiných lokalit, kde jsou také kontroly jen namátkové. Vše jsme probrali s vedením obce, ředitelstvím Národního památkového ústavu (NPÚ) i krajským radním pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu Liborem Pickou,“ dodává Polívka.

Národní památkový ústav si Kozel vybral jako pilotní projekt. „Po jeho vyhodnocení se uvidí, co bude dál. Uvažuje se o tom, že by byly zpoplatněny i další zámecké parky,“ doplňuje.

V současné době se platí zejména za vstup do parků, které se nacházejí vzadu za zámeckým areálem. To je případ například Sychrova. Běžné je to pak u hradů, jako je Pernštejn nebo Rabí, kde musí návštěvníci platit už za to, aby se dostali na nádvoří.

Podle Heleny Mařanové z organizace Plzeň – Turismus teprve čas ukáže, co podobné opatření udělá. „Je to samozřejmě na provozovateli, zda poplatek zavede. Myslím si, že turisté, kteří chtějí na prohlídku zámku, za vstup do parku zaplatí. Myslím ale, že lidé z okolí, kteří sem chodí spíše za přírodou a odpočinkem, si příště vyberou nějaké jiné místo. Chápu ale, že údržba parku je nákladná a beru to spíše jako regulační poplatek, který návštěvnost nějakým způsobem omezí,“ řekla Mařanová.