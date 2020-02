Církev chce zřídit školky v Domažlicích a Klatovech, ve Varech plánuje školu

Projekt se teprve rodí. Nedávno vznikl tým hledající budoucí kantory a vhodné prostory přímo v Karlových Varech.

„Rádi bychom navázali na tradici, která se nám osvědčila v Plzni. Cesta by měla být jednodušší, protože už jsme ji jednou prošlapali,“ uvedla Jana Černíková, která má na biskupství na starost oblast školství.

V západočeské metropoli existuje mateřská, základní i střední škola, do nichž chodí celkem 440 dětí. Portfolio doplňuje církevní gymnázium se zhruba 500 studenty, jehož absolventi podle Černíkové patří v úspěšnosti u maturity mezi nejlepší desítku tuzemských gymnázií.

„Věc nechceme uspěchat. Důležité pro nás je, abychom v Karlových Varech nastavili stejnou kvalitu výuky. Zájem od rodičů pozorujeme delší dobu. Stojíme mezi tradičním a alternativním školstvím. Držíme se některých klasických přístupů, ale zároveň jsme otevřeni novým principům,“ popsala.

V současnosti není jasné, o jakou vzdělávací instituci půjde. „Měli jsme pouze první jednání, na kterém zazněl návrh o gymnáziu. Nápadu jsem nakloněn,“ konstatoval hejtman Karlovarského kraje Petr Kubis. Černíková k tématu doplnila, že zásadní slovo padne právě z hejtmanství.

Církevní školky by mohly být v Domažlicích a v Klatovech

„Budeme respektovat potřeby daného samosprávního celku a těm se přizpůsobíme. Máme signály, že je ve městě opuštěná školní budova, o kterou si chceme požádat. Ale proběhne ještě řada diskuzí, jsme opravdu na samém začátku,“ zdůraznila. Pokud vše dobře půjde, novinka by mohla být na světě za pět let.

Další plány se týkají i Plzeňského kraje, konkrétně Domažlic a Klatov, kde by mohly vzniknout církevní mateřské školy.

„O možnosti už jsem předběžně mluvila se zástupci vedení obou měst, kteří se vyjádřili kladně. Nejdříve by šlo o paralelní třídu v už zavedené škole, která by nabízela alternativní vzdělávání v duchu křesťanských hodnot. Pokud by se forma ujala, pak lze uvažovat o plném osamostatnění, “ domnívá se náměstkyně hejtmana pro oblast školství Ivana Bartošová, která rozšíření stávající sítě fandí. Připomněla, že podobným způsobem zafungoval model v západočeské metropoli.

Zájem o mateřinku v Plzni byl až dvojnásobný

Historie dnešní MŠ kardinála Berana na Košutce sahá do roku 1992. Téměř po dvaceti letech se oddělila od 90. mateřské školy a jejím zřizovatelem se stalo biskupství. V roce 2017 se díky spolupráci se Západočeskou univerzitou v Plzni (ZČU) vybudovala pobočka na Borech.

V přízemí vysokoškolských kolejí v Baarově ulici se nacházejí dvě třídy, humanitní a křesťanská, do nichž se vejde 38 dětí. Teď se chystá navýšení kapacity o dalších 24 žáků. „Zájem ze strany rodičů je opravdu velký. Počet přihlášek v minulých letech byl dvojnásobný. V tuto chvíli se připravuje projektová dokumentace,“ sdělila Černíková.

Rekonstruovat se bude druhá část přízemí vysokoškolské koleje. Kromě prostoru pro děti zde budou rovněž sborovna, šatna a malá tělocvična. „Uvidíme, jak se povede oprava. Stavební práce i vybavení hradí univerzita. Otevírat bychom chtěli v září příštího roku. Výběrové řízení ale musíme udělat už letos na jaře,“ uzavřela.