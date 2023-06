Předražené nic s výhledem nikam. Nová vyhlídka v Plzni budí rozpaky

„Vylezl jsem nahoru, podíval se dolů, a nic zvláštního jsem neviděl. Tak jsem zase slezl. Kolik stála vyhlídka do nikam? Z těch peněz mohla fungovat hlídka policistů, co by chodili po Slovanech nebo kontrolovali alkohol za volantem,“ píší diskutující na sociálních sítích pod informací o slavnostně otevřené vyhlídce.

Další naštvaný občan „pogratuloval“ představitelům Slovan k otevření předraženého nic s výhledem nikam. „U vyhlídky bych předpokládala, že něco uvidím, a tady jen voda, kachna, bezďák,“ rozčiluje se další diskutující, kterou podpořil jiný občan: „To bude ten pohled na bezdomovce pěkně s nadhledem.“

Za vyhlídkovou plošinu, která vznikla podle návrhu architekta Pavla Štichy, zaplatil městský obvod Slovany necelých 2,5 milionu korun.

„Pilíř se nachází poblíž stále více frekventované trasy kolařů, skejťáků i chodců a dlouhá léta dělal této lokalitě ostudu. Proto jsme se namísto jeho odstranění rozhodli využít jej a proměnit v trochu netradiční místo odpočinku,“ vysvětlil důvody pro změnu starosta plzeňských Slovan Lumír Aschenbrenner.

Pilíř stojí u řeky již od roku 1938. Měla tudy vést železniční vlečka napojená z trati Plzeň – Železná ruda u Fodermayerovy nemocnice do slovanské papírny. Plány ale zhatila druhá světová válka a vlečka zůstala nikdy neuskutečněným snem. Dodnes ho připomínají právě dva němí svědci – opuštěné pilíře.

Projekt proměny byl rozdělen do dvou etap, od října dělníci čistili pilíř od náletových dřevin, odstranili stromy v jeho těsné blízkosti, vybudovali přístupový chodníček k budoucímu schodišti, hromosvody i kamenné rovnaniny v patě pilíře. Současně se v dílně vyráběla kovová konstrukce vyhlídky, která byla osazena až letos.

„Na jaře nám práce neustále brzdilo deštivé počasí. Stačila se osadit ocelová konstrukce na vrchol pilíře a zaměřit schodiště, které se mohlo sice vyrobit, ale osadit až po očištění a vyspárování zdiva. To ale bylo možné jen na suchém povrchu. Proto musel být termín dokončení prací posunutý z dubna až na konec května. Po očištění kamenného povrchu od grafit se v polovině května schodiště konečně osadilo,“ popsala průběh prací místostarostka obvodu Eva Trůková.

Kromě nového pohledu na vodní hladinu se na pilíři nachází osm informačních tabulí, které popisují zajímavosti z okolí vyhlídky. Například o historii pilíře, o fauně a floře.