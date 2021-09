Vychovatel podle žalobce zneužíval v dětském domově šest chlapců

„Absolutně s tím nesouhlasím, cítím se nevinen,“ prohlásil dnes obžalovaný muž před trestním senátem Krajského soudu v Plzni.

Letos v únoru desetiletý kluk z dětského domova popisoval policistům, jak se v noci probudil a strejda, jak vychovatele nazýval, mu sahal na penis.

„Spal jsem a cítil to. Vzbudilo mě, když mi sahal na pindíka. Strejdovi jsem řekl: Nesahej na něj. Nelíbilo se mi to. Ale on na něj sahal pořád, nevím jak dlouho to trvalo. A bylo to víckrát. Pětkrát. Vždycky večer. Říkal mi, že to nemám nikomu říkat,“ popisoval chlapec při výslechu, který policisté zaznamenávali na kameru.

Chlapec mimo jiné řekl, že viděl, jak muž sahal na přirození i dalšímu chlapci. „Jemu jednou, mě pětkrát. Strejda říkal, že se mu (chlapci - pozn. red.) to líbilo. Nedělal jsem nic. Bál jsem se, že mě strejda zbije. On je silnej,“ zaznamenala policejní kamera.

Obžalovaný muž při dnešním přehrávání záznamu videa u soudu seděl a vše sledoval se sepnutýma rukama před sebou. To, co říkal chlapec, odmítl.

Podle státního zástupce vychovatel znásilňoval a zneužíval chlapce, kterým nebylo ještě 15 let, v průběhu loňského a v prvních dnech letošního roku.

„Myslím si, že to všechno zpunktoval kluk, který ze mě neměl nikdy strach. Když viděl, že z mantinelů, které jsem mu nastavil, ani kousek neuhnu,“ prohlásil u soudu obžalovaný vychovatel, který je podle svých slov stále zaměstnancem dětského domova a v současné době má neplacené volno.

Tvrdí, že když některé z dětí do domova přišly, i ve čtyřech letech ještě používaly pleny a on je musel učit močit vestoje.

„U jednoho z nich podle lékařky nešla přetahovat předkožka, jen jsem to kontroloval, musel jsem je to naučit,“ vysvětloval muž, který studoval vychovatelství a speciální pedagogiku. V dětském domově pracoval asi devět let. Před tím sloužil v armádě, byl u pohraniční policie, živil se jako obchodní zástupce i ředitel nebo plavčík.

Zpunktoval to kluk, který se mě nikdy nebál

U dalšího z chlapců vysvětloval, že mu sahal na penis, když na něm měl chlapec vyrážku z oblečení.

„Nevím proč nosil termoprádlo určené na hokej. Vyrážku si rozškrábal, zásyp nepomohl ani za 2 až 3 dny, pak jsme používali olejíček na batolata. Když jsme viděli, že to nepomáhá, s kolegyní jsme mu dali sedací lázeň s řepíkem a heřmánkem. Po zlepšení jsme mu aplikovali krém na regeneraci kůže. Chtěl, abych mu to dělal já,“ uvedl obžalovaný, který byl zástupcem ředitele dětského domova, k dalšímu z případů.

Vysvětlil, že jako trenér a bývalý plavčík měl zdravotnické základy. Tohle léčení chlapce podle něj trvalo asi tři týdny, než byl úplně zhojený.



„Objednat se ke kožnímu lékaři? Ten je v Tachově jen dva dny v týdnu, objedná vás tak za měsíc. Kdyby se to vůbec nelepšilo, tak jsme k lékaři šli,“ tvrdí muž o případu chlapce, kterému v době tohoto léčení bylo více než 10 let.



Vychovatel prý zažil šok, když musel po trestním oznámení absolvovat vyšetření u sexuoložky. „Po 58 letech života a dlouhém manželství se dozvím, že jsem úchyl a měl bych se léčit? Proč se to neprojevilo dřív,“ naznačil souzený, že nevěří závěrům odbornice.

Soud bude pokračovat výslechy svědků a znalců. Zmocněnec dětí požaduje pro každého z nich po půl milionu korun, dohromady tedy tři miliony.