Nehoda se stala před půl šestou ráno nedaleko Zahrádky. Podle policie osmačtyřicetiletá řidička jela s autobusem ve směru od Všerub.
„Při průjezdu pravotočivou zatáčkou nepřizpůsobila rychlost jízdy dopravní situaci, sjela do levého příkopu a následně narazila do vzrostlého dubu,“ popsal kolizi policejní mluvčí Ondřej Hodan.
Strom se zlomil a spadl na střechu autobusu. Přivolaní hasiči ho museli rozřezat. „Pomocí hydraulické ruky jsme poté jeho torzo odstranili z autobusu,“ doplnil informace mluvčí hasičů Petr Poncar.
Zranění utrpěla řidička, která byla také jediným člověkem, který autobusem jel. „Po ošetření jsme ji s lehkým zraněním transportovali do Fakultní nemocnice v Plzni na Borech,“ upřesnil za záchrannou službu Luboš Bouček.
Dechovou zkoušku měla žena negativní, nehodou se dopravní policisté nadále zabývají. Škoda prozatím vyčíslena nebyla.
