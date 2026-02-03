Řidička autobusu vyjela ze silnice a přerazila strom, dub jí spadl na střechu

  8:52
Všechny složky záchranného systému zasahovaly v úterý ráno u nehody autobusu na Plzeňsku. Řidička v zatáčce vyjela ze silnice a narazila do stromu, který se zlomil a spadl na autobus. Zraněnou ženu záchranáři převezli do nemocnice.
U obce Zahrádka nedaleko Všerub na Plzeňsku havaroval autobus. (3. února 2026)
U obce Zahrádka nedaleko Všerub na Plzeňsku havaroval autobus. (3. února 2026) | foto: HZS Plzeňského kraje

Nehoda se stala před půl šestou ráno nedaleko Zahrádky. Podle policie osmačtyřicetiletá řidička jela s autobusem ve směru od Všerub.

„Při průjezdu pravotočivou zatáčkou nepřizpůsobila rychlost jízdy dopravní situaci, sjela do levého příkopu a následně narazila do vzrostlého dubu,“ popsal kolizi policejní mluvčí Ondřej Hodan.

U obce Zahrádka nedaleko Všerub na Plzeňsku havaroval autobus. (3. února 2026)

Strom se zlomil a spadl na střechu autobusu. Přivolaní hasiči ho museli rozřezat. „Pomocí hydraulické ruky jsme poté jeho torzo odstranili z autobusu,“ doplnil informace mluvčí hasičů Petr Poncar.

Zranění utrpěla řidička, která byla také jediným člověkem, který autobusem jel. „Po ošetření jsme ji s lehkým zraněním transportovali do Fakultní nemocnice v Plzni na Borech,“ upřesnil za záchrannou službu Luboš Bouček.

Dechovou zkoušku měla žena negativní, nehodou se dopravní policisté nadále zabývají. Škoda prozatím vyčíslena nebyla.

