Syn bodal matku nožem do hlavy. Asi se bránila, nevím přesně, řekl soudu

10:16

Plzeňský krajský soud poslal do vězení na 14 let pětadvacetiletého muže, který loni v listopadu v bytě ubodal svoji matku. Rány směřovaly do hlavy, krku, trupu a rukou.