Za zištnou vraždu exmanžela padlo od 13 do 20 let. Usmrtili ho tyčí a hřebíkovačkou

Žena podle obžaloby vylákala bývalého manžela do svého pražského bytu 3. října 2023. Zatímco byl muž v koupelně, vpustila do bytu svého nevlastního bratra a také svého známého Michala Švadlenu.

Ti pak podnikatele podle vyšetřovatelů usmrtili nastřelením tesařských hřebíků do hlavy, nástrojem ho také několikrát udeřili do hlavy. K útoku použili i železnou tyč. Státní zástupkyně jejich jednání označila za brutální a naprosto bezprecedentní. Muže zavraždili ze zištných důvodů, přes dítě zavražděného by získali peníze z dědictví.

Tělo muže pak naložili do jeho auta a večer ho odvezli do lesa nedaleko Benešovic na Tachovsku, kde automobil zapálili. O den později nahlásila policii nález ohořelého auta kolemjdoucí. Vyšetřování potvrdilo, že tělo patří pohřešovanému podnikateli, který byl zároveň starostou obce na Plzeňsku.

Trojici hrozí až výjimečné tresty. Státní zástupkyně Ladislava Čarvaš navrhla uložit exmanželce zavražděného starosty trest při horní hranici dvacetileté trestní sazby. Stejně žádá potrestat i jejího nevlastního bratra. Michal Švadlena, který při hlavním líčení uznal celou obžalobu, by měl podle Čarvaš dostat trest u spodní hranice patnáctileté sazby.

Žena vinu odmítá, její nevlastní bratr se k činu přiznal. „Nikdy v životě bych nevzala tátu svým dětem,“ řekla žena. S exmanželem se podle svých slov neviděla rok a půl předtím, než byl zavražděn, a komunikoval s ním podle ní spíše její bratr.

Uvedla také, že Švadlena, se kterým měla krátký vztah, na bývalého manžela žárlil a jí se nyní mstí. V dané době podle svých slov brala velké množství prášků na spaní a prakticky pořád spala, den vraždy si vůbec nepamatuje.

