Před 20 roky zavraždili plzeňského podnikatele, případ míří mezi pomníčky

Rodinný známý našel podnikatelův luxusní vůz zaparkovaný před rozestavěným šestipatrovým domem v Kovářské ulici v centru Plzně. Ten stavěla Kočárkova firma, šéf na stavbě trávil hodně času. Známý, když uviděl auto před stavbou, vytočil číslo mobilu pohřešovaného podnikatele. Zaslechl zvonění uvnitř budovaného domu. Tam pak našel tělo zavražděného.

„Podnikatel byl bývalý vojenský pilot, který měl výcvik v sebeobraně, takže nevylučujeme ani verzi, že pachatelů bylo více,“ uvedl vyšetřovatel, když se policisté prostřednictvím televizního pořadu Na stopě v roce 2006 obraceli na veřejnost.

Prostřednictvím rekonstrukce posledních hodin podnikatelova života oslovili diváky. Doufali, že by si někdo mohl vybavit, že muže viděl 10. prosince 2004 živého, že si vybaví byť drobný a na první pohled nepodstatný detail, který by mohl vést k objasnění případu. Bylo to však marné. Ani po 20 letech není vražda vyřešená a míří mezi kriminalistické pomníčky. „Případ je odložený. Nepodařilo se zjistit takové informace, které by vedly k odhalení pachatele,“ uvedla nyní krajská policejní mluvčí Dagmar Brožová.

Případ policisté odkládali v roce 2006. To však neznamená, že spis už není přes vrstvu prachu vidět. „I když se případ odloží, neznamená to, že je konec, že bude založen do nejnižšího šuplíku a zapomene se na něj. Dál se pokračuje v porovnávání a vyhodnocování stop z dalších případů. Chceme vědět, kdo a proč to udělal, jaký měl motiv. I když někdy máme pocity bezmoci, nemíníme se smířit s tím, že by podobné případy měly končit jako kriminalistické pomníčky,“ popsal v roce 2018 tehdejší vedoucí odboru obecné kriminality policejního ředitelství Plzeňského kraje Radovan Macák, když došlo k promlčení dvojnásobné vraždy na čerpací stanici ve Chválenicích.

Podle aktuálního trestního zákoníku se v uvozovkách běžné vraždy promlčují po 15 letech od spáchání, u vražd těhotných žen nebo u zvlášť brutálních případů, kdy pachatelům hrozí výjimečné tresty nad 20 let vězení, se doba promlčení prodlužuje na 30 roků.

Pokud by policisté vypátrali pachatele jediný den po uplynutí zákonné lhůty, nebo by se vrah sám přišel přiznat k promlčenému činu, už by vyvázl bez trestu.

Například na doživotí odsouzený Michael Kutílek, který společně s Josefem Kottem v roce 1990 zavraždili v průběhu 26 hodin čtyři lidi a pátý jen náhodou přežil, se v roce 2008 přiznal k dalšímu mordu z roku 1990. Ještě než s Kottem vyjeli na krvavou misi, zabil v Plzni mladého muže. Kutílek s tím však přišel v době, kdy byl mord promlčený, proto nečelil dalšímu stíhání. V roce 2017 zemřel ve vězení.

V Plzeňském kraji zůstávají neobjasněné i další případy, některé jsou už promlčené. Od června 2003 mají mezi neobjasněnými pomníčky policisté případ z Tachovska. V lesíku nedaleko dálničního sjedu Mlýnec na 136. kilometru našli ženské tělo zaházené větvemi. Podle soudních lékařů žena exotické vizáže, které nebylo víc než 25 let, zemřela násilnou smrtí. Ani spolupráce s německou policií nevedla k odhalení pachatele, ale ani ke zjištění jména mrtvé.

Ani vytvoření nového vyšetřovacího týmu po 10 letech od spáchání mordu nevedlo k dopadení vraha, který v červenci 2006 ubodal ve vietnamském obchůdku na náměstí ve Kdyni prodavačku. O život připravil matku dvou malých dětí. Muž, který měl po činu zakrvácené ruce, vyběhl z obchodu, přeběhl přes hlavní ulici a utíkal po straně náměstí do navazující Komenského ulice.

„Jeden ze svědků viděl jeho ruce potřísněné krví. Nemůžeme tak vyloučit, že mohl mít na pažích tetování, které se skrývalo pod krví. Na jeho rukou nikdo nezaznamenal snubní prstýnek,“ řekl v roce 2016 policista, který byl v novém vyšetřovacím týmu. I tenhle případ čeká na vyřešení.

Dobrou zprávou je, že z letošních vražd nebo pokusů v kraji mají policisté všechny případy objasněné.