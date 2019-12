Za ubodání seniora sedmdesáti ranami dostal muž 22 let vězení

Původně obžalovanému hrozilo za vraždu až 18 let vězení. Státní zástupce ale požadoval zpřísnění kvalifikace případu, protože vražda byla provedena zvlášť surovým a trýznivým způsobem, kde se sazba zvyšuje na 15 až 20 let, případně lze uložit i výjimečný trest do 30 let či doživotí. Navrhoval proto trest kolem 17,5 roku vězení.

Soud státnímu zástupci vyhověl a obžalovanému uložil výjimečný trest v délce 22 let, navíc mu nařídil ochranné psychiatrické léčení ústavní formou.

„O jeho vině nebylo pochyb, obžalovaný se k činu doznal. Bylo ale nutné zjistit, zda byl v době páchání činu příčetný, zda trpí duševní nemocí, či nikoliv. Znalkyně se shodly, že žádnou duševní poruchu nemá. Trpí toxickou psychózou, a to z důvodu dlouhodobého užívání toxických látek. V době páchání činu byl příčetný, mohl své jednání ovládat. Čin provedl zvlášť surovým způsobem. Bodnořezné rány zasadil většinou do hlavy, musely být tedy vedeny značně obrovskou silou. Poškozený umíral delší dobu, což bylo velice trýznivé,“ odůvodnil výši trestu soudce. Dodal, že pro uložení doživotního trestu nebyly splněny podmínky.

Rozsudek není pravomocný, obžalovaný se okamžitě odvolal.

Brutální vražda se stala loni 13. října v Těšínské ulici. Právě tam potkal Tomáš D. jednasedmdesátiletého muže, kterého bezdůvodně ubodal.

Podle žalobce ho nejprve bodl zezadu do krku. „Poté ho srazil ranou pěstí na zem a zasadil mu dalších nejméně třiasedmdesát ran nožem do hlavy, trupu, krku a rukou. Tělo odtáhl ke garážím, zakryl ho odpadky a svojí mikinou. Z místa pak utekl,“ popsal státní zástupce.

Obžalovaný se k činu přiznal. Hájil se tím, že trpí schizofrenií, na kterou už deset let pobírá invalidní důchod. Při výslechu krátce po činu ale řekl, že předepsané léky na nemoc nebral, protože nemocného ze sebe jen dělal, aby měl peníze pro rodinu.

Tomáš D. přijel do Plzně z jižních Čech jen několik hodin před vraždou. Ráno potkal v ulici U Prazdroje čtyřiapadesátiletou ženu, která venčila psy. Odlamovacím nožem ji řízl do zadní části stehna a utekl.

Večer pak zaútočil na nic netušícího důchodce na procházce. Tomáš D. tvrdil, že mu hlasy v hlavě říkaly, co má dělat. Vysvětlil, že se do ubodaného důchodce převtělil otec, který ho znásilňoval.

„Narazil jsem v Plzni na špatnou partu. Opili mě a dali nějaké drogy. Kdybych byl při vědomí a při smyslech, neudělal bych to,“ vysvětloval obžalovaný u soudu.

Policisté jej zadrželi druhý den na Rokycansku. Zatčení se bránil golfovou holí, kterou udeřil zasahující policistku.

Podle znalců Tomáš D. schizofrenií netrpí. Chorobu předstírá a s diagnózou jen účelově operuje, aby dostával od státu invalidní důchod.

V Plzni nalezli mrtvého muže (14. 10. 2018)