Policie navrhla obžalovat dva muže z vraždy bezdomovce, tělo bylo bez hlavy

  13:06,  aktualizováno  13:31
Kriminalisté skončili vyšetřování vraždy třiatřicetiletého bezdomovce v Plzni. Z činu jsou obvinění dva muži ve věku 30 a 44 let. Spis nyní předali státnímu zástupci společně s návrhem na podání obžaloby. Tělo zavražděného muže bez hlavy a genitálií plavalo v řece Berounce.
Policisté vyšetřují nález mrtvého člověka u mostu přes Berounku poblíž kostela...
Dalších 5 fotografií v galerii

Tělo mrtvého muže plavalo v řece Berounce v Plzni. | foto: Martin PolívkaMAFRA

O posunu v případu, který se stal v lednu 2023, informovala policejní mluvčí Michaela Raindlová.

„Ve věci zvlášť závažného zločinu vraždy, kdy bylo v řece Berounce nalezeno lidské tělo bez hlavy, jsme obvinili dva muže ročník 1981 a 1995. Spis jsme nyní předali státnímu zástupci společně s návrhem na podání obžaloby vůči oběma obviněným,“ upřesnila mluvčí.

Lebka z Radbuzy patří k tělu bez hlavy a genitálií z Berounky, zjistila policie

Tělo třiatřicetiletého Slováka, který žil několik let v Plzni na ulici, našel náhodný kolemjdoucí plaval v Berounce 12. ledna 2023. Tělo bylo bez hlavy, podle informací iDNES.cz mu někdo uřízl genitálie, pobodal na břiše a zohavil hlubokými ranami po celém těle včetně hýždí a hrudi.

Jeho hlava se pak objevila v řece Radbuze v centru města, ve vodě ji spatřila turistka.

Podle informací iDNES.cz je starší z obviněných mužů recidivista s velmi bohatou trestní minulostí. Souzen byl již za majetkovou i násilnou trestnou činnost. Kriminalisté ho zadrželi loni v únoru. Od ledna letošního roku stíhají i druhého muže.

12. ledna 2023

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv

Autor:
Vstoupit do diskuse