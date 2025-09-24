Policie navrhla obžalovat dva muže z vraždy bezdomovce, tělo bylo bez hlavy

O posunu v případu, který se stal v lednu 2023, informovala policejní mluvčí Michaela Raindlová.
„Ve věci zvlášť závažného zločinu vraždy, kdy bylo v řece Berounce nalezeno lidské tělo bez hlavy, jsme obvinili dva muže ročník 1981 a 1995. Spis jsme nyní předali státnímu zástupci společně s návrhem na podání obžaloby vůči oběma obviněným,“ upřesnila mluvčí.
Lebka z Radbuzy patří k tělu bez hlavy a genitálií z Berounky, zjistila policie
Tělo třiatřicetiletého Slováka, který žil několik let v Plzni na ulici, našel náhodný kolemjdoucí plaval v Berounce 12. ledna 2023. Tělo bylo bez hlavy, podle informací iDNES.cz mu někdo uřízl genitálie, pobodal na břiše a zohavil hlubokými ranami po celém těle včetně hýždí a hrudi.
Jeho hlava se pak objevila v řece Radbuze v centru města, ve vodě ji spatřila turistka.
Podle informací iDNES.cz je starší z obviněných mužů recidivista s velmi bohatou trestní minulostí. Souzen byl již za majetkovou i násilnou trestnou činnost. Kriminalisté ho zadrželi loni v únoru. Od ledna letošního roku stíhají i druhého muže.
