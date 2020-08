Neměl šanci se bránit. Za vraždu šéfa dostal bývalý zaměstnanec 16 let

Soud dospěl k závěru, že obžalovaný zabil majitele autodopravy úmyslně a po předchozím uvážení.

„Není pochyb o tom, že obžalovaný poškozeného napadl. Čtyřikrát ho bodl a způsobil mu smrtelná poranění. Zaútočil ihned a zezadu. Poškozený neměl vůbec čas a možnost se jakýmkoli způsobem bránit. Nevěděl, kdo a proč na něj útočí,“ odůvodnil výši trestu soudce s tím, že neshledal u obžalovaného žádnou polehčující okolnost.

„Zvlášť přitěžující je to, že jednal z pomsty a smrt poškozeného citelně zasáhla sedm pozůstalých. A to jeho rodiče, manželku, tři zletilé děti a čtyřletého syna,“ vyjmenoval soudce.

Kromě nepodmíněného trestu v délce 16 let, který si Roman Vladař odpyká ve věznici se zvýšenou ostrahou, musí ministerstvu spravedlnosti zaplatit 400 tisíc korun. Jde o částku, kterou ministerstvo poskytlo manželce zavražděného a nezletilému dítěti na překlenutí těžkého životního období.

Rozsudek není pravomocný, obě strany si ponechaly lhůty pro případné odvolání.

Sedmačtyřicetiletý Roman Vladař přišel o práci řidiče loni 23. prosince, důvodem bylo to, že předtím dostal v zahraničí zákaz řízení. K vraždě svého bývalého šéfa se podle spisu odhodlal letos 29. ledna ráno.

V bytě si vzal 31 centimetrů dlouhý nůž a vyrazil na čerpací stanici na okraji Klatov, která stojí hned vedle areálu dopravní firmy.

„Vyčkával na příjezd majitele firmy. Měl v úmyslu ho usmrtit za to, že byl propuštěn, a poté nemohl najít nové zaměstnání. Když poškozený přijel osobním vozem do firmy, zaparkoval a vystoupil, obžalovaný k němu rychle přišel zezadu a nožem ho čtyřikrát prudce bodl do zad a hrudníku. V důsledku zranění došlo ke vykrvácení a k okamžité smrti poškozeného,“ uvedl státní zástupce.

Dvě bodnutí vedla zezadu k páteři, jedna rána přeťala žebro, došlo k rozříznutí plicní tepny. I když se na pomoc čtyřiapadesátiletému zraněnému seběhli lidé z firmy, zranění byla tak vážná, že neměli šanci jej zachránit.

Útočníka jeden ze zaměstnanců odzbrojil a držel až do příjezdu policistů.

V průběhu vyšetřování se muž k činu přiznal.

„Ve firmě jsem pracoval přes rok, když jsem pak nesměl řídit do ciziny, dostal jsem výpověď. Pak jsme se dohodli se synem majitele autodopravy na ukončení pracovního poměru dohodou. Ze začátku mě to štvalo, ale pak jsem si říkal, že zkusím najít práci jinde. Ale žádnou jsem nesehnal. Když jsem se ptal proč, říkali mi, že se informovali u mého bývalého šéfa a ten jim řekl, že jsem nespolehlivý,“ řekl dnes u soudu Vladař. Přiznal se, že po ztrátě práce začal pít.

Dále uvedl, že se chtěl původně zabít před zraky svého bývalého šéfa, aby měl výčitky svědomí. Uvažoval také, že by se oběsil někde v lese. „Pak mě napadlo, že bych se mu (zaměstnavateli) oběsil v návěsu,“ uvedl obžalovaný.

V osudný den napsal sousedům dopis, ať si v bytě vezmou co chtějí, a vydal se do autodopravy.

Chtěl se zabít před zraky šéfa, aby měl výčitky

Na benzinové stanici vypil dvě piva a když spatřil auto, kterým šéf přijel, rychlým krokem za ním došel. Proč ale změnil názor a nezabil sebe, jak původně zamýšlel, nedokázal vysvětlit. „Nevím, proč jsem to udělal. Přesně si nepamatuju, jak to bylo. Žádný plán jsem neměl,“ tvrdil souzený muž.

Podle žalobce Vladař na poškozeného zaútočil ihned po jeho příjezdu do firmy. „Nůž ani v jednom okamžiku neotočil proti sobě, naopak rány směřoval do míst, kde jsou životně důležité orgány,“ upozornil žalobce.

Ze zprávy patologů vyplývá, že kdyby útočník počtvrté nebodl, zraněný muž by zřejmě přežil.

„Nikdy jsem to neplánoval, co jsem udělal, se nedá odpustit. Je mi to líto,“ řekl v závěrečné řeči obžalovaný.

Podle znalců netrpí žádnou duševní poruchou, nemá ani žádné psychické onemocnění. „Jednal v důsledku pro něj neřešitelné situace, kdy z ní neviděl žádné existenční východisko,“ zaznělo u soudu.

Den před vraždou shořelo bývalé manželce obžalovaného osobní auto. I když žena nevylučovala, že to mohl udělat její bývalý muž, ten ale vše popíral. Policisté na jaře případ odložili s tím, že pachatele nezjistili.

