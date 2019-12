O vraždě dívky už před činem snil. Nezná soucit, řekla znalkyně o mladíkovi

Tragédie se stala letos 27. května. Daniel Miarko přišel za svou bývalou spolužačkou domů a podle spisu jí dvěma noži zasadil několik bodných ran.

Dívce probodl srdce a srdečnici, tím došlo k prudké a masivní krevní ztrátě.

Znalkyně z oboru psychologie a psychiatrie se dnes u soudu shodly, že Miarko netrpí žádnou psychickou nemocí.

„Má ale porušenou osobnost. Je to disharmonicky strukturovaná osobnost. Jedná impulzivně, je vztahovačný, úzkostný, egocentrický, má nízké sebevědomí a sklony k dramatizaci. Trestný čin nespáchal v afektu, či zkratovitě. Jednal racionálně,“ řekla znalkyně.

O připravované vraždě se obžalovanému zdálo i ve snu. Podle znalkyň to svědčí právě o tom, že je psychicky zdravý.

„U mnohých pachatelů jsou plánované a připravované vraždy často prožívané ve snech. Je to o tom, že je to pro ně situace, která je trápí a hledají řešení. Ve fantazii se jim toto řešení zdá dobré, konečné, nebudou mít už žádné další problémy. Lehčeji pak vraždu realizují. Při samotné realizaci činu je pak vyděsí, že to jde hůř, než si ve fantazii představovali. Použijí i větší násilí,“ vysvětlila znalkyně.

Daniel Miarko má podle odborníků výrazně egocentrické rysy zaměřené na vlastní potřeby či prožitky. Spíše ho zajímá, jak dlouho bude ve vězení a jak tam s ním budou zacházet. „V žádném případě neprojevil rozvinuté vyšší city, empatii či soucit s druhými,“ doplnila znalkyně.

Stejně starou dívku podle obžaloby připravil o život proto, že neopětovala jeho city. „Chodili jsme spolu do kina, na oběd. Z mého pohledu to bylo na dobré cestě k něčemu víc než jen k přátelství. Začal jsem na ni myslet každý den, chtěl jsem s ní trávit více času. Těžce jsem pak nesl, když to nečekaně v září skončilo,“ řekl u soudu Miarko.

Byl kvůli odmítnutí dívky nešťastný a několikrát se doma pořezal. „Fyzická bolest chvíli přerušila tu psychickou. Krvácel jsem. Nevyžíval jsem se v tom, ale ta bolest byla fajn,“ prohlásil Miarko. Podle znalců jde o klasický způsob sebepoškozování.

Mladík se také pokusil o sebevraždu. Snědl hrst granulí na krysy. Tehdy ho ale vypátrala jeho matka a odvezla ho do nemocnice, pak začal brát antidepresiva a antipsychotika.

Soud projednává vraždu dívky kvůli neopětované lásce (20. 11. 2019)

Přestože se s dívkou nevídal, přešel i na jinou školu, nepřestal na ni myslet a jeho deprese se prohlubovaly. Podle spisu si brutální čin předem naplánoval. Přiznal, že se k vraždě rozhodl asi týden před činem. Naplánoval i to, jak ji provede. Důvodem byla informace, že Tereza si našla přítele.

„V neděli jsem si dal do školní tašky dva nože, kdybych náhodou jeden ztratil,“ vyprávěl u soudu Miarko. V pondělí se omluvil ze školy, že ho bolí hlava a vlakem se rozjel do Zdemyslic. „Když ji nemůžu mít já, nebude ji mít nikdo,“ napsal po zrůdném činu na Facebook. Zprávu odeslal svým rodičům, bratrovi a několika kamarádům.

Studentovi hrozí za vraždu až dvacet let vězení. Hlavní líčení bude pokračovat v příštím roce.

Kriminalisté na Plzeňsku vyšetřují smrt osmnáctileté dívky (27. 5. 2019)