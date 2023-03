Plány vedení Plzně: Bytová výstavba, klidné náměstí i nové sportoviště

Zástupci koalice ANO, PRO PLZEŇ, Pirátů a STAN to uvedli při svém středečním představení programového prohlášení. Primátor Roman Zarzycký z ANO odhadl výši investic města do rozvojových projektů do roku 2026 na 7,5 miliardy korun.

„Budeme přidávat několik set milionů korun do započatých i nových projektů. Budeme pokračovat v kultivaci prostoru DEPO2015, budeme se věnovat bytové výstavbě, budeme řešit infrastrukturní stavby, zejména dopravní,“ prohlásil Zarzycký.

Připomenul, že město chce rekonstruovat kulturní dům Peklo nebo postavit velkou sportovní halu na Borských polích a sportovní areál v Liticích pro americký fotbal, ragby a baseball.

Dostupné nájemní bydlení

Náměstek primátora Pavel Bosák z Pirátů označil za hlavní prioritu města dostupné a především nájemní bydlení. „Prioritně řešíme to, zda je zastavitelný pozemek možné využít pro městskou výstavbu,“ uvedl Bosák. V případě soukromých bytových projektů se podle Bosáka město snaží o to, aby část byla použita pro městské nájemní bydlení. Náměstek tvrdí, že město nastaví pravidla pro využití městských pozemků developery. Pozemky se nemají poskytovat investorům pokud o ně požádají, ale mají se nabízet formou soutěže.

Radní Světlana Budková ze STAN řekla, že město ve spolupráci s městskými obvody chystá bytové projekty v Červeném Hrádku, Malesicích nebo Křimicích. Tvrdila, že město bude pro bytovou výstavbu hledat nové lokality a bude pokračovat v revitalizaci městských domů například v ulicích Korandova, Plachého, Kotkova, Kalikova a Resslova. Podle radní existují projektové přípravy na 250 nových bytů. Do konce volebního období budou zkolaudované stovky nových městských bytů.

Primátor nicméně řekl, že není dobré se orientovat na to, zda vznikne 300, 500 nebo tisíc bytů, které postaví město. Snazší cestu vidí ve spolupráci se soukromými investory.

Bývalý náměstek primátora pro bytovou oblast David Šlouf z ODS se domnívá, že do konce tohoto volebního období se stovky nových městských bytů zkolaudovat nepodaří. „Zatím mají pouze studie. Dotáhnout projekt ke stavebnímu povolení trvá rok až dva. Pak následuje výběrové řízení na zhotovitele a samotná stavba trvá třeba 18 měsíců. Asi se podaří něco začít, ale dokončit těžko,“ konstatoval.

Navýšení kapacit základní škol

Náměstkyně primátora pro školství Lucie Kantorová z ANO řekla, že město počítá s navyšováním kapacit základních škol. „Určitě bychom rádi budovali odborné učebny, chceme podporovat technické vzdělávání v oblasti robotiky a informatiky. Chtěli bychom se zaměřit i na zvýšení kvality jazykové výuky na základních školách,“ sdělila Kantorová.

Náměstek primátora pro dopravu Aleš Tolar ze STAN uvedl, že město bude s krajem a státem spolupracovat na přestavbě přetížené kruhové křižovatky u Makra, kam ústí západní silniční okruh města.

Sliboval úpravu frekventovaných křižovatek ve prospěch chodců. „Chceme pokračovat v koncepci zklidňování provozu v centru města,“ uvedl. Má v plánu omezit průjezd osobních aut na západní straně náměstí Republiky. To podle Tolara není možné provést pouze novým dopravním značením, ale bude zapotřebí stavební úpravy komunikací. „Chtěl bych, aby to bylo vyřešeno jako celek,“ vysvětloval.

O uzavření průjezdu na západní straně náměstí se na radnici mluví už několik volebních období. Bývalý náměstek primátora pro dopravu Michal Vozobule z TOP 09 se domnívá, že průjezd po západní straně je možné uzavřít v dohledné době. „Já jsem pro, ať se s tím začne,“ reagoval. Domnívá se, že pro začátek by stačilo zvednout komunikaci v místě ústí Riegerovy ulice. „Udělal by se tam práh na úroveň náměstí a pro začátek by to stačilo, nebyly by nutné velké přestavby,“ konstatoval. Domnívá se, že pokud se bude čekat na komplexní úpravy, bude to trvat třeba tři roky.