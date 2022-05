Lidé bez vlastní studny nesmějí stavět, potíže mají vyřešit obří vodojemy

„Bez vlastního zdroje pitné vody není možné stavět,“ potvrdil aktuální situaci v Újezdu a Červeném Hrádku mluvčí Úřadu městského obvodu Plzeň 4 Jan Švábek. Stejná situace byla v obvodě už před pěti lety.

Mnoho let mají problémy s dodávkami vody i lidé bydlící v nejvyšších oblastech Litic. Stává se tam, že v době velké spotřeby lidem bydlícím ve vyšších patrech domů z kohoutků voda prostě neteče.

Pokud v těchto oblastech dnes někdo staví, povolení má ještě z doby, kdy neplatilo omezení kvůli vodě. Nebo má vlastní studnu, kterou pokryje svoji spotřebu. Jenže v posledních letech hladiny spodních vod klesají a každý nový vrt může ovlivnit výšku hladiny ve starších studnách.

Nedostatečné rozvody pitné vody

Proč okrajové části Plzně mají potíže s vodou? Problém není v tom, že by vodárna nedokázala vyrobit dost pitné vody. Nedostatečné jsou její rozvody. „Kapacita úpravny vody na Homolce je tisíc litrů za vteřinu, běžný provoz se pohybuje v hodnotách 450 až 500 litrů za vteřinu,“ uvedla za vodárnu Plzeň Kateřina Chmelíčková.

Situaci mají řešit plánované vodojemy. Část nového potrubí směrem na Litice je položená například už kolem věznice na Borech. Stavbu samotného vodojemu tam brzdí nedořešený pozemek, bez kterého se vodojem nedá vybudovat.

„V první etapě se počítá, že by byl vodojem připojený ke stávajícímu vodovodu. V noci by se plnil a přes den by se jím pokrývala spotřeba vody. Protože se ale ukázalo, že stávající potrubí by k napájení vodojemu nestačilo, pokládá se nové. Kolem věznice už je, teď se dělá další část od přehrady,“ popsala starostka Blanka Kantová.

Hned dva velké zásobníky vody jsou plánované na příjezdu do Plzně od dálnice D5. „V rámci vodárenského souboru Švabiny a Holý Vrch budou vybudované dva vodojemy, každý o plánované kapacitě čtyři tisíce metrů krychlových, a zhruba 17 kilometrů vodovodních potrubí,“ řekla Kateřina Chmelíčková.

Vodojem či velké podzemní zásobníky

Alena Výborná z Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně doplnila, že v současné době vzniká projektová dokumentace pro Vodárenský soubor Švabiny a Holý vrch potřebná pro územní rozhodnutí.

Podle doubraveckého starosty Tomáše Soukupa by potrubí plánované pro zásobování vodojemů mělo vést v zeleném středovém pásu uprostřed Rokycanské ulice od křižovatky Pietas směrem do kopce, kterým původně měla jezdit tramvaj do plánovaného sídliště Švabiny. Projekt tramvaje je ze druhé poloviny minulého století. Jenže nevzniklo sídliště a podle aktuálních informací je i projekt tramvaje na Doubravku mrtvý.

Plánované vodojemy v okrajových částech Plzně nemusejí být jen klasické kopule na vysokých tubusech, které mnohde už desítky let tvoří nejvyšší stavby u řady obcí. Může se jednat o velké podzemní zásobníky. Projekt vodárenského souboru Švabiny a Holý vrch předpokládá, že jeden vodojem bude severně od Rokycanské ulice, druhý pak východně od silnice do Červeného Hrádku.

„Provoz vodojemů je na území města Plzně zajištěn řídicím systémem umožňujícím dálkové povelování podle aktuální potřeby sítě. Nově vzniklé vodojemy nebudou výjimkou,“ informovala Kateřina Chmelíčková.