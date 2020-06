V Brdech může vyrůst nádrž, přehradila by údolí Ledného potoka

Oblast Ledného potoka na Rokycansku v Chráněné krajinné oblasti Brdy je jednou z mnoha v České republice, jenž jsou vytipované k vybudování nádrží na zachycení dešťové vody. To se nelíbí ochráncům přírody. Do sporné lokality, která by přehradila údolí potoka, se zajel podívat ministr životního prostředí.