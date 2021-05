Poprask na radnici kvůli vodě Boleveckého rybníka v Plzni, který vysychá

Zastupitelé Plzně dostali dopis, že voda z Boleváku končí v kanále. Je to nesmysl, zní z radnice

Čtyři velké budovy vznikly v rámci projektu Panorama Bolevák. V jámách vykopaných pro základy se pak objevilo hodně vody. Největší problémy s vodou při stavbě se měly týkat let 2018 a 2019. Stavbaři měli situaci vyřešit odvedením vody drenážní rourou do kanalizace.



Pracovníci Vodárny v roce 2019 nepovolené napojení na kanalizaci našli a nechali otvor zazdít. Zástupci města o problémech s vodou na stavbě vědí a tvrdí, že voda nepocházela z Boleváku, ale z druhé strany od Mikulky.

Dopis, jehož autorem je Karel Hart, naznačuje, že voda od základů domů je svedená do kanalizace stále. „Správce sítě o tom ví, ale nic nedělá. Kdyby totiž konal, hladina rybníka by se zvedla,“ píše. Dává to do souvislosti s plánem města doplňovat vodu do Boleváku z Berounky, což bude stát několik desítek milionů. „Jedna drobná díra a tečou miliony,“ stojí v dopise.

Náměstek primátora Plzně Pavel Šindelář prohlásil, že zástupci města o komplikacích s vodou při stavbě vědí delší dobu. Odmítl možnost, že by voda v základech stavby byla z Boleváku.

„To je nesmysl. Dopis jsem viděl. Předložíme o té záležitosti zprávu zastupitelům,“ řekl. Náměstek nechtěl komentovat to, co se děje na soukromé stavbě na soukromém pozemku.

„Ale můžu s klidným svědomím vyvrátit, že pokles hladiny Boleváku souvisí se zatopeným sklepem nějakého objektu naproti rybníku,“ uvedl. Odmítl, že by odsud voda od základů domů vedla drenážní rourou přímo do kanalizace. „Je proti našim předpisům, aby se jakékoli vody takovým způsobem sváděly do kanalizačního sběrače,“ konstatoval.

Generální ředitel Vodárny Plzeň Jiří Kozohorský se problémy kolem Panoramy Bolevák zabýval už dřív jako ředitel technického úřadu magistrátu. Řekl, že v reakci na otevřený dopis zastupitelům poslal zástupce Vodárny, aby aktuální situaci v kanalizačním sběrači znovu prověřili.

Uvedl, že v roce 2019 v místě pracovníci Vodárny našli díru ve stěně sběrače a tu zaslepili. Domnívá se, že pokud by voda, která chybí v Boleváku, unikala pod zemí k bytovým domům, pak by to nemohla vydržet silnice, která vede mezi domy a břehem rybníka.

Hydrobiolog Jindřich Duras, který Bolevák dlouhodobě sleduje, řekl, že voda, která se dostává k základům domů, není z rybníka.

„Viděl jsem výsledky rozborů. Je to úplně jiná voda než v Boleváku, má jiné chemické vlastnosti,“ prohlásil. Rozbory nechali udělat zástupci společnosti Panorama Bolevák, která se o domy stará. Rádi by totiž přebytečnou vodu odčerpávali do rybníka.

Voda se hromadí kolem nových staveb

Podle Durase je to možné. „Ta voda je pro Bolevák úplně v pohodě,“ konstatoval. Hydrobiolog se domnívá, že voda, která se dostává k základům domů, je z oblasti u vrchu Mikulka, odkud přitéká, protože má spád. „A ty domy se jí postavily do cesty,“ uvedl.

Domnívá se, že tato voda by se s největší pravděpodobností do Boleváku vůbec nedostala, protože kolem rybníka vede kanalizační sběrač, kolem kterého je písek, a to by vodu od Mikulky svedlo jinam.

Jednatel společnosti Panorama Bolevák Viktor Szabó řekl, že odvodnění vody od základů domů se nyní řeší s použitím vsakovacích zařízení. „Voda se hromadí na pozemku kolem staveb. Dnes s téměř stoprocentní jistotou víme, že je to voda z polí,“ sdělil.

Tvrdí, že společnost si nechala zmapovat výškové poměry v oblasti a ty prý vylučují, že by se voda z Boleváku hromadila u domů. „A navíc mezi rybníkem a domy vede silnice a pod ní je asi tři metry vysoký kanalizační sběrač. To je překážka tomu, aby se k domům voda z Boleváku dostala,“ řekl.

Viktor Szabó potvrdil značný zájem odvádět vodu od domů do Boleváku. „Stále se o tom jedná. Ta voda je pro Bolevák použitelná. Jsme připraveni to financovat. Řešíme to s úřady. Nabídli jsme tu možnost městu. Pomohlo by to stavbám i Boleváku,“ konstatoval.

