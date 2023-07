Mají drahou vodu. Radní ve Vejprnicích plánují, že lidem finančně pomohou

Za každý kubický metr odebrané vody platí lidé ve Vejprnicích 154,87 Kč. Rada obce odsouhlasila, že místním finančně pomůže. Pokud si o příspěvek zažádají všichni obyvatelé, půjde na něj zhruba tři až 3,5 milionu korun, tedy asi 3,5 procenta ročního rozpočtu obce. Zatím jsou však Vejprnice výjimkou, jinde v okrese toto opatření zatím odmítají.

Ve Vejprnicích příspěvku říkají zastropování ceny vody na hodnotě 129 Kč za metr krychlový, což je průměrná cena v Česku. Příspěvek se vztahuje na 80 litrů vody za den, což je zhruba 30 kubických metrů za rok.

„Zastropování tedy znamená, že každý občan přihlášený k trvalému pobytu ve Vejprnicích obdrží od obce dar ve výši 750 korun,“ stojí na stránkách obce. „Neznamená to však, že rezignujeme na hledání řešení, které umožní dodávku kvalitní pitné vody za přijatelnou cenu a zároveň péči o vodohospodářskou infrastrukturu, kterou v okrese Plzeň-sever spoluvlastníme s dalšími 45 obcemi,“ slíbilo vedení obce Vejprnice.

Tento způsob zastropování ceny vody neschvaluje starosta Třemošné Jaromír Zeithaml. „Není to v pořádku vůči obcím, které si tyto příspěvky finančně dovolit nemohou,“ uvedl Zeithaml s tím, že cena vody bude ještě stoupat. „Vliv bude mít třeba zvyšování mezd,“ připomněl.

Cenu přezkoumá specializovaný finanční úřad

Krajský zastupitel a zastupitel Vejprnic Jiří Pek (Piráti) s cenou vody v okrese Plzeň-sever spokojený není, ale také není přesvědčený o tom, že se dá řešit příplatkem za vodu. Proto podal žádost o přezkum ceny ke Specializovanému finančnímu úřadu v Praze, který se kauzou bude dále zabývat.

Přezkum cílí právě na VaK, v jehož vedení figurují starosta a místostarosta Vejprnic Pavel Karpíšek a Petr Váchal. Do VaKu vložilo vodárenskou infrastrukturu na 90 procent obcí ze severního Plzeňska. „Pokud Specializovaný finanční úřad shledá nesrovnalosti, bude muset společnost znovu přepočítat cenu a zároveň dostane pokutu,“ sdělil Pek. Ten VaKu vyčítá, že nerozporoval kalkulaci ceny od Vodárny Plzeň, která od něj má vodárenskou síť pronajatou a do obcí sdružených do VaKu dodává vodu.

Místostarosta Plas Václav Gross (Nezávislí pro Plasko) uvedl, že cena vody je ve městě velkým tématem. Rezonuje tu i proto, že byla velkým tématem i před loňskými komunálními volbami. Minulé vedení města totiž do VaKu vložilo další část vybudovaného vodovodu a kanalizace, s čímž Nezávislí pro Plasko nesouhlasili. „Jedinou možností, jak se VaKu zbavit, by bylo jeho rozpuštění. S tím musí souhlasit většina obcí. My s deseti procenty akcií na to nemáme sílu,“ říká Gross.

Cena jako kdyby ji vezli přes půl republiky

Plasy navíc mají zdroj vody v sousedství města. „Voda je takové kvality, že se skoro nemusí upravovat a občané Plas za ni platí, jako kdyby se dopravovala přes půl republiky. Máme s tím problém a čelíme kvůli tomu častým dotazům na jednání zastupitelstva,“ vysvětlil Gross.

V okresu Plzeň-sever je totiž uplatňován princip solidarity, kdy část obcí doplácí na ostatní, které by v případě, že by ve svazku VaK nebyly, měly vodu ještě dražší.

„Nejlépe by na tom cenově byly bez VaKu ty obce, které berou vodu z Vodárny Plzeň, kam patří i Třemošná. V okrajových částech okresu, kde mají obce svoje vrty, svoje úpravničky, má voda ještě vyšší cenu. Tyto obce mohou být rády, že jsou ve VaKu a cenu vody mají solidárním přístupem zprůměrovanou,“ vysvětlil Zeithaml.

Ten vysokou cenu v okresu Plzeň-sever vysvětlil i tím, že zde v minulosti skončily s výrobou podniky jako třeba Likona Nýřany, která odebírala třetinu spotřeby vody v okresu. „Náklady na výrobu zůstaly stejné a spotřeba vody se najednou snížila o třetinu, proto VaK má jednu z nejhorších cen v Česku,“ vysvětlil Zeithaml.

Další argument dodává i Pavel Karpíšek. „Voda je tu drahá, protože máme nízkou hustotu obyvatel. Zjednodušeně řečeno, trubky jsou tu dlouhé. Když je v Plzni na metr vodovodu sto lidí, na Plzni-severu je na sto metrů vodovodu jeden člověk. Náklady tedy musí být vyšší,“ popsal Karpíšek.

Přelomem pro VaK by se mohl stát rok 2027. „Do té doby má VaK uzavřenou smlouvu s Vodárnou Plzeň. Předtím proběhne koncesní řízení, s pomocí kterého budeme hledat provozovatele vodárenské soustavy. Když někdo nabídne výhodnější podmínky, nemusí to být Vodárna Plzeň,“ sdělil Karpíšek.