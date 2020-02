Vodárna stanovila limit na spotřebu vody, platit bude pro celou Plzeň

Některým lidem vadilo, že v průvodním textu k novým smlouvám se psalo, že se smluvní podmínky nemění a že nebyli na změnu upozorněni. Část dotčených se domnívala, že omezující limit souvisí s novou výstavbou v okolí.

Zástupci vodárny se proto s některými obyvateli kvůli vysvětlení sporných záležitostí sešli a přišli nejasnosti vysvětlovat i na poslední zasedání zastupitelů městského obvodu.

„Lidé byli informováni, že se nemění smluvní podmínky, smlouvy podepsali, ale pak zjistili, že je tam limit jednoho metru krychlového na den v odběru vody,“ líčí okolnosti vzniku rozruchu kolem nových smluv zastupitel Pirátů Pavel Bosák.

Předseda představenstva vodárny náměstek primátora Pavel Šindelář uznal, že text průvodního dopisu byl nešťastně formulovaný a bude upraven. Řekl, že společnost uzavírá nové smlouvy s odběrateli vody už delší čas. Zdůraznil, že nastavení limitu pro denní spotřebu není důsledek toho, že by městská firma měla vody nedostatek.

„Nastavení limitu pro odběr vody je dané zákonem, musíme pro odběrná místa stanovit hranici,“ prohlásil Šindelář. Zdůraznil, že nastavená horní hranice pro denní odběr není nijak malá. Metr krychlový představuje tisíc litrů vody. „A průměrná denní spotřeba vody na osobu je 90 litrů,“ uvedl.

Limit má omezit především větší výkyvy ve spotřebě

Stanovení hranice podle Šindeláře souvisí především se snahou omezit větší výkyvy ve spotřebě. Ty by totiž mohly negativně ovlivnit zásobování více domácností v některých oblastech. „Nicméně, každá smlouva je záležitostí dvou stran. Pokud někdo prokáže, že potřebuje větší odběr, může o tom vodárna jednat,“ tvrdí Šindelář.

Starosta čtvrtého městského obvodu Tomáš Soukup uvedl, že rozruch kolem dodávek vody vypukl už loni mezi obyvateli Červeného Hrádku a Újezdu. „Objevily se tam anonymní letáky, že oblasti Červeného Hrádku a Újezdu by nová výstavba mohla způsobit nedostatek vody,“ vysvětloval. Vedení vodárny vysvětlilo, že Červený Hrádek je napojený na jiný řad než Újezd a problém nehrozí.

Nicméně v prosinci za starostou přišlo několik občanů z Újezdu a poukazovali na problém s průvodním dopisem a jeho rozporem s textem smluv. Starosta proto pozval na lednové zasedání zastupitelů zástupce Vodárny Plzeň. „Sdělili, že pozastavili zasílání dopisů a slíbili, že nové budou takové, aby lidé pochopili, co všechno se mění,“ řekl.

Limit bude platit po celém městě, začínalo se na Lochotíně

Podle starosty se lidé obávali, že limit na odběr byl nastavený pouze v jejich čtvrti. „Ale týká se to celého města. Zástupci vodárny sdělili, že se začínalo na Lochotíně a postupně se dostane na všechny obyvatele Plzně. Limity budou pro celé město,“ konstatoval.

Starosta se domnívá, že se zástupcům v podstatě všechny nejasnosti podařilo vyjasnit. Uvedl, že představitelé Vodárny Plzeň deklarovali, že sankci za překročení limitu nemusí striktně vymáhat pokaždé, když k němu dojde.

Mluvčí vodárny Dana Veselá řekla, že stanovení maximálního denního odběru vody souvisí s ochranou spotřebitelů. Jako příklad uvedla, že pokud by si v létě napouštělo bazén více lidí najednou, mohlo by to ohrozit kvalitu dodávky vody ostatním odběratelům v okolí.

Náměstek primátora Pavel Šindelář řekl, že na základě nového smluvního limitu Vodárna Plzeň od nikoho pokutu nevymáhala.