Voda z Berounky zvedá hladinu Boleváku, ostrůvek by mohl zmizet už v létě

Čtrnáct centimetrů je podle hydrobiologa Jindřicha Durase, který stav vody v nejoblíbenějším rekreačním rybníku dlouhodobě sleduje, skvělé číslo.

Každý nový centimetr výšky hladiny představuje asi 4 330 metrů krychlových vody. Pokud do Boleváku bude, stejně jako je tomu nyní, průměrně téct 15 litrů za sekundu, měla by se jeho hladina denně zvyšovat zhruba o 3,3 mm.

Hladina Boleváku je dlouhodobě o více než metr pod úrovní přelivu. Může za to změna klimatu. Prší málo, bývají tropické dny, část vody se vypaří a část proteče do podzemních vod. Podle matematických propočtů se za rok z Boleváku odpaří až 200 tisíc kubických metrů vody.

Město Plzeň proto přišlo na způsob, jak rybník znovu naplnit tak, aby se udržela hladina ke koupání. Novým potrubím je až k hrázi přivedena upravená voda z řeky. Při spuštění projektu letos v září se odborníci shodli na tom, že upravená voda může plnit rybník roky. Nyní to vypadá, že by to mohl být plný dříve.

Výsledky dopouštění jsou patrné už nyní, hladina je přesně tam, kde by podle propočtů měla být. „Konkrétně 16. září, než začaly do rybníku přitékat první litry vody, byl stav hladiny 310,87 metrů nad mořem. Stav k 14. prosinci je 311,18 metrů nad mořem, normální hladina je 312,15 metrů nad mořem,“ upřesnil Martin Gregar, vedoucí vodního hospodářství a rybářství Správy veřejného statku města Plzně.

Na otázku, zda projekt na dopouštění zatím splnil očekávání, se Gregar v úvahách vrátil do historie. Podobné zvýšení hladiny se totiž odehrálo v roce 2010, a to ve stejném období od poloviny září do poloviny prosince. „To se zvýšila hladina o 29 centimetrů. Je zapotřebí mít nasycené povodí, optimální vývoj teplot s minimem extrémních teplot a srážky rozložené do celého roku. Dle našeho měření měl rok 2010 skvělé předpoklady pro vzestup hladiny, protože předchozí rok dobře nasytil okolí Boleveckého rybníka,“ upřesnil.

Srážkově vydatný červenec

Letošní červenec byl srážkově vydatný. Díky tomu se okolí Boleveckého rybníka mohlo částečně vzpamatovat ze srážkově chudých let a vysokých teplot. „Ale klesání hladiny to nezastavilo. Vývoj úhrnu srážek v letošním roce se na jaře zdál být chudší, ale přes léto bylo srážek srovnatelně jako v roce 2010,“ vysvětlil šéf vodního hospodářství. Vsakování vody do podzemí či odpar se tak zatím neprojevily.

Gregar dodává, že na stav hladiny v Boleváku mělo zásadní vliv také hospodaření s vodou na rybnících nad ním. „Obnovilo se koryto nad Seneckým rybníkem, tudíž voda, která do něj teče, se už neztrácí ve velmi podmáčené půdě nad ním, ale teče přímo do rybníka. Také bylo obnoveno koryto nad rybníky Vydymáček a Rozkopaný,“ vyjmenoval.

Vylovil se také Třemošenský rybník a částečně i rybník Nováček. „Jenom Třemošenský rybník má objem přes 41 tisíc metrů krychlových a dá se předpokládat, že Senecký rybník a rybník Košinář se touto vodou pohodlně naplnily a nyní při sádkování ryb pro vánoční prodej se tato voda také využívá a dostává se do Boleveckého rybníka,“ uvádí další příklad hospodaření s vodou.

Třemošenský rybník a rybník Nováček se také částečně naplnily vodou ze Šídlovského rybníka, který se z důvodu obnovy jižního břehu upustil o zhruba 1,5 metru.

Dobré hospodaření v rybnících nad Bolevákem

Pokud trend zůstane stejný, mohl by se Bolevák načerpat za rok. Písečný ostrůvek, který se před čtyřmi lety objevil uprostřed vodní plochy, by mohl zmizet pod hladinou už v létě. Plány ale může zhatit sama příroda. Pokud nebudou srážky, projeví se vsakování vody do země a bude větší teplo. Nebo se z nějakého důvodu přestane rybník zásobovat přítokem z Berounky.

Do Boleváku zatím přitékala přečištěná voda od spuštění projektu 63 dní. Ve dnech, kdy se nečerpalo, probíhaly různé čerpací zkoušky, ladila se technologie. „Úpravna vody zatím nedosahuje plánovaného výkonu 20 litrů za sekundu. Aktuálně pracuje na 60 procentech. Příčinou je ucpávání první sady flitrů. Dodavatel technologie na věci už pracuje,“ uvedl minulý týden Duras s tím, že vody je v tomto zimním období dost a její kvalita je dobrá.

„Až ale potečou splachy z polí nebo sinice z Českého údolí, bude technologie na přečištění podstatně víc zatížená a pak se může výkon úpravny vody snížit,“ upozorňuje hydrobiolog.